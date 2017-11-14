Рада проголосувала за різке підвищення акцизу на сигарети Ця ініціатива дозволить залучити 12 млрд гривень у 2018 році

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про індексацію на рівень інфляції ставок акцизів, окрім акцизу на етиловий спирт і інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. На всі інші акцизи ставка збільшується на розмір інфляції.

Фото: mignews.com

Законопроект №6776-д підтримали 260 народних депутатів. Зокрема, проект передбачає поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів. У 2018 році - на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% і додатково на 16,7% (тобто з урахуванням попередньої індексації, в середньому на 29,7%), а в наступні роки - аж до 2025-го - на 20%. У підсумку частка акцизного зобов'язання в середньозваженій роздрібній ціні на сигарети повинна сягнути 60%, а сума акцизного податку повинна становити не менш ніж 90 євро за 1 тис. сигарет вже з 2025 року (зараз - 20 євро). Читайте також: Правила (анти)тютюнового лобізму

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