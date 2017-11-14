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Рада проголосувала за різке підвищення акцизу на сигарети

Ця ініціатива дозволить залучити 12 млрд гривень у 2018 році
Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про індексацію на рівень інфляції ставок акцизів, окрім акцизу на етиловий спирт і інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом. На всі інші акцизи ставка збільшується на розмір інфляції.
Рада проголосувала за різке підвищення акцизу на сигарети Фото: mignews.com

Законопроект №6776-д підтримали 260 народних депутатів.

Зокрема, проект передбачає поступове підвищення специфічних ставок акцизного податку на тютюнові вироби та мінімального акцизного податкового зобов'язання зі сплати акцизного податку з тютюнових виробів. У 2018 році - на прогнозний індекс споживчих цін 11,2% і додатково на 16,7% (тобто з урахуванням попередньої індексації, в середньому на 29,7%), а в наступні роки - аж до 2025-го - на 20%.

У підсумку частка акцизного зобов'язання в середньозваженій роздрібній ціні на сигарети повинна сягнути 60%, а сума акцизного податку повинна становити не менш ніж 90 євро за 1 тис. сигарет вже з 2025 року (зараз - 20 євро).

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14 11 2017 18:39
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