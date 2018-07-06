Рада проголосувала за створення Антикорупційного суду, - ВІДЕО

Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України.

Напередодні, владі України вдалося узгодити із західними країнами правку про повноваження Громадської ради міжнародних експертів при відборі кандидатів до антикорупційного суд.

До ради буде входити шість чоловік, а не сім, як планувалося раніше. Ця рада мінімум трьома голосами може ветувати кандидатуру судді в Антикорупційний суд.

Це вето може бути подолане більшістю голосів (мінімум 12) спільної комісії з 22 осіб, куди увійдуть члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів (16 осіб) та Ради міжнародних експертів (шість осіб). Однак, за подолання вето обов'язково повинні проголосувати мінімум половина членів Ради міжнародних експертів (тобто як мінімум три людини).

Члени ради призначатимуться на підставі пропозицій міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює в сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів.

В цілому закон передбачає, що Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи, в яких збиток або предмет злочину становить не менше 500 прожиткових мінімумів (зараз - 881 000 гривен). Антикорупційний суд буде складатися із суддів, слідчих суддів і суддів апеляційної палати.

Суддею Антикорупційного суду може бути призначений громадянин України, якщо він має стаж роботи на посаді судді не менше п'яти років; або має науковий ступінь в області права і стаж наукової роботи в сфері права не менше семи років; або має досвід професійної діяльності адвоката, в тому числі щодо здійснення представництва в суді та / або захисту від кримінального обвинувачення як мінімум сім років; або має сукупний професійний стаж в цій сфері не менше семи років.

Не можуть бути призначені суддями Вищого антикорупційного суду особи, які протягом 10 років, що передують призначенню, працювали в правоохоронних органах (в тому числі НАБУ і САП), або займали політичні посади.

Нагадаємо, парламент почав розглядати законопроект "Про Вищий антикорупційний суд" у середу, 23 травня. Остаточної домовленості з Міжнародним валютним фондом щодо основних поправок наразі немає. Зокрема, про роль Громадської ради міжнародних експертів під час добору суддів до антикорупційного суду.

24 травня народні депутати України розглянули 1273 з 1927 поправок до законопроекту "Про Вищий антикорупційний суд".

25 квітня Кабінет міністрів України схвалив законопроект про Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки, яка передбачає створення Вищого антикорупційного суду (АКС).

Законопроект є критично важливою вимогою для отримання п'ятого траншу кредиту МВФ.

Відзначимо, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що подасть у відставку, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроект про Антикорупційний суд.