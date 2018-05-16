Рада провалила введення європейських правил транзиту товарів
За прийняття документа за основу проголосували тільки 194 нардепа, повідомляється в картці законопроекту на сайті парламенту.
Крім того, депутати відмовилися відправити документ на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи - Кабінету міністрів.
У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що він підготовлений відповідно до Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом на 2016 - 2019 роки, а також на виконання Плану імплементації Конвенції про спрощення формальностей в торгівлі товарами і Конвенції про єдиний режим транзиту.
Для цього законопроект передбачав: ввести в Україні митні декларації, відповідні деклараціям ЄС, для процедури загального транзиту при торгівлі товарами між Україною та договірними сторонами Конвенції незалежно від виду і походження цих товарів; почати процес адаптації Єдиної автоматизованої інформаційної системи органів доходів і зборів України в нову комп'ютеризовану транзитну систему, яка застосовується сторонами Конвенції.
Нагадаємо, Президент Петро Порошенко доручив Міністерству фінансів і голові Державної фіскальної служби відкрити доступ до баз даних митних декларацій.
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