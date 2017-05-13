Рада прийматиме рішення про призначення коштів оточення Януковича, - Гройсман
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.
"Це питання безпосередньо консультацій в рамках коаліції, ми будемо це обговорювати з точки зору того, які є пріоритети", - зазначив Гройсман, повідомляє "112 Україна".
На думку Гройсмана, кошти можна направити на підвищення обороноздатності та реалізацію інфраструктурних проектів (лікарні, школи).
"Ми як уряд хочемо провести спочатку консультації і потім внести узгоджене рішення про використання цього ресурсу", - додав Гройсман.
Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.
Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.
Генпрокурор Луценко заявляє, що процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.
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