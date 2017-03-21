Рада прийняла за основу закон про Фонд енергоефективності

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект про Фонд енергоефективності.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, проект закону України "Про Фонд енергоефективності" (№5598) розроблено з метою врегулювання на законодавчому рівні питання про підтримку ініціатив у сфері енергоефективності.

Ініціатором документа є Кабінет міністрів України, інформує "112 Україна".

Як нагадують автори документа, одним з важливих зобов'язань України, як повноправного члена Енергетичного співтовариства, є імплементація в національне законодавство вимог Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС в рамках виконання ратифікованого Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

"Технічний стан переважної більшості існуючих будівель та енергетичних систем не дозволяє ефективно використовувати енергоресурси, що робить Україна енергозалежною. Ця проблема може бути вирішена за допомогою масштабної энергомодернизации. Враховуючи інвестиційні потреби і платоспроможність населення, энергомодернизации вимагає суттєвої державної підтримки. Такою підтримкою населення повинен стати Фонд енергоефективності. Прийняття законопроекту забезпечить врегулювання правових та організаційних засад діяльності Фонду енергоефективності", - йдеться в пояснювальній записці.

Метою проекту акта є визначення основних правових, економічних та організаційних засад створення та діяльності Фонду енергоефективності шляхом встановлення чіткої і прозорої структури для його функціонування та фінансового забезпечення, зокрема:

організаційно-правової форми та принципів функціонування Фонду;

цілей для досягнення яких створюється Фонд та його функції;

принципів функціонування Фонду;

кадрової політики Фонду;

обов'язків і компетенцій внутрішніх органів Фонду;

способів фінансування і наповнення бюджету Фонду;

правил користування і розпорядження майном Фонду;

переліку та вимог до заходів з енергоефективності що можуть фінансуватися Фондом та порядку їх функціонування;

організації внутрішнього контролю та аудиту;

зобов'язань по оприлюдненню Фондом аналітичної інформації та фінансових звітів;

відповідальність Фонду та його посадових осіб.

Проект акта передбачає створення внутрішньої ієрархічної організаційної структури, що складається з наглядової ради, дирекції, технічного і фінансового офісів. Наглядова рада включає в себе 3 представника Кабінету Міністрів України, 3 незалежних представника та 1 представника донорів. При цьому в законопроекті чітко визначено критерії до членів спостережної ради, що виключить ризики посадових зловживань.

Дирекція фонду складається з трьох директорів - директора, фінансового директора і технічного директора. Проект акта встановлює принципи функціонування технічного і фінансового офісів, які повинні погоджувати проекти незалежно один від одного і орієнтуючись на максимальний ефект досягнення енергозбереження.

"Така структура діяльності розроблена на основі практик країн-членів ЄС і спрямована на уникнення корупції та ефективне використання коштів на енергоефективність", - наголошується в пояснювальній записці.

Нагадаємо, що, за словами Володимира Гройсмана, за допомогою збільшення темпу видобутку газу Україна до 2020 року стане енергетично незалежною державою.