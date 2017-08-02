Рада призначила матеріальну допомогу дітям у разі смерті одного з батьків
Відповідний закон №4668 на засіданні у вівторок підтримав 231 народний депутат, - повідомляє "нтерфакс-Україна".
Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, розмір допомоги встановлюється незалежно від доходу сім'ї.
У разі смерті одного з батьків надається право на отримання лише одного виду державної допомоги по вибору. При цьому закон надає можливість одержання на дитину-інваліда одночасно допомоги в зв'язку з інвалідністю та допомоги у зв'язку з втратою годувальника.
У документі наголошується, що реалізація положень закону призведе до додаткових витрат з Держбюджету в розмірі близько 25,1 млн грн на місяць, оскільки дію закону буде поширено на 22,1 тис. сімей.
До ухвалення законопроекту, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначалась за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який залежить від віку.
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