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Рада призначила матеріальну допомогу дітям у разі смерті одного з батьків

Розмір допомоги встановлюється незалежно від доходу сім'ї
Верховна Рада України ухвалила рішення про призначення соціальної допомоги дітям у віці до 18 років (для учнів — до 23) у разі смерті одного з батьків, які не набули права на пенсію, в розмірі одного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.
Рада призначила матеріальну допомогу дітям у разі смерті одного з батьків Фото:evening-kazan.ru

Відповідний закон №4668 на засіданні у вівторок підтримав 231 народний депутат, - повідомляє "нтерфакс-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до законопроекту, розмір допомоги встановлюється незалежно від доходу сім'ї.

У разі смерті одного з батьків надається право на отримання лише одного виду державної допомоги по вибору. При цьому закон надає можливість одержання на дитину-інваліда одночасно допомоги в зв'язку з інвалідністю та допомоги у зв'язку з втратою годувальника.

У документі наголошується, що реалізація положень закону призведе до додаткових витрат з Держбюджету в розмірі близько 25,1 млн грн на місяць, оскільки дію закону буде поширено на 22,1 тис. сімей.

До ухвалення законопроекту, пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначалась за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який залежить від віку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України встановив можливість подачі заяви на отримання допомоги при народженні дитини в електронному вигляді.
 
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08 02 2017 10:35
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