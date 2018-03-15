Рада призначила Смолія на посаду голови НБУ
"За" проголосували 247 народних депутатів. До цього Смолій виконував обов'язки глави центробанку.
До цього Верховна Рада звільнила Валерію Гонтарєву з посади голови Національного банку України. За ухвалення відповідного проекту постанови №7500 проголосували 342 депутати при мінімально необхідних 226.
Довідка: Яків Смолій народився в 1961 році в невеликому селі Вербовець Тернопільської області, в 1983 році отримав математичну освіту у Львівському університеті ім. Івана Франка, працював інженером-програмістом у Тернопільському фінансово-економічному інституті, на місцевому радіозаводі "Оріон" і в облуправлінні НБУ. З 1994 року почав працювати в комерційному банку "Аваль", де займався автоматизацією процесів, налагоджував зв'язок між відділеннями, був членом правління, заступником голови фінустанови.
Члени правління банку "Аваль" одночасно були його співвласниками. Продаж 93,5% акцій "Авалю" за 1,028 млрд доларів США іноземним інвесторам зробила їх легальними доларовими мільйонерами. Частка Смолія становила близько 1,25% акцій.
У 2006 році колишні акціонери банку "Аваль" зареєстрували новий банк "Престиж" і того ж року продали 50,5% банку, а потім і другу половину австрійському Erste Bank.
Після Революції гідності в 2014 році Смолій став заступником голови українського центробанку.
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