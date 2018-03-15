Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рада призначила Смолія на посаду голови НБУ

"За" проголосували 247 депутатів
Верховна Рада призначила Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.
Рада призначила Смолія на посаду голови НБУ Фото: finclub.net

"За" проголосували 247 народних депутатів. До цього Смолій виконував обов'язки глави центробанку.

До цього Верховна Рада звільнила Валерію Гонтарєву з посади голови Національного банку України. За ухвалення відповідного проекту постанови №7500 проголосували 342 депутати при мінімально необхідних 226.

Довідка: Яків Смолій народився в 1961 році в невеликому селі Вербовець Тернопільської області, в 1983 році отримав математичну освіту у Львівському університеті ім. Івана Франка, працював інженером-програмістом у Тернопільському фінансово-економічному інституті, на місцевому радіозаводі "Оріон" і в облуправлінні НБУ. З 1994 року почав працювати в комерційному банку "Аваль", де займався автоматизацією процесів, налагоджував зв'язок між відділеннями, був членом правління, заступником голови фінустанови.

Члени правління банку "Аваль" одночасно були його співвласниками. Продаж 93,5% акцій "Авалю" за 1,028 млрд доларів США іноземним інвесторам зробила їх легальними доларовими мільйонерами. Частка Смолія становила близько 1,25% акцій.

У 2006 році колишні акціонери банку "Аваль" зареєстрували новий банк "Престиж" і того ж року продали 50,5% банку, а потім і другу половину австрійському Erste Bank.

Після Революції гідності в 2014 році Смолій став заступником голови українського центробанку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2018 15:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

Володимир Рубан. Історія однієї консерви. Основні факти про затриманого переговорника

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.