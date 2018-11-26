Рада призначила вибори президента на 31 березня

Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.

Рада прийняла проект постанови № 9342 про призначення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.

"За" проголосували 298 народних депутатів.

Призначення виборів на цю дату було однією з вимог ряду фракцій при голосуванні за введення воєнного стану.

Нагадаємо, що Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану на 30 діб. Відповідно до указу Президента, воєнний стан вводиться з 9 години 28 листопада.