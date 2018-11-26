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Рада призначила вибори президента на 31 березня

"За" проголосували 298 народних депутатів
Верховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.
Рада призначила вибори президента на 31 березня Фото: google.com

Рада прийняла проект постанови № 9342 про призначення чергових виборів Президента України  31 березня 2019 року.

"За" проголосували 298 народних депутатів.

Призначення виборів на цю дату було однією з вимог ряду фракцій при голосуванні за введення воєнного стану.

Нагадаємо, що Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану на 30 діб. Відповідно до указу Президента, воєнний стан вводиться з 9 години 28 листопада.

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26 11 2018 21:46
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