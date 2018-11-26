ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада призначила вибори президента на 31 березня
"За" проголосували 298 народних депутатів
Фото: google.com
Рада прийняла проект постанови № 9342 про призначення чергових виборів Президента України 31 березня 2019 року.
"За" проголосували 298 народних депутатів.
Призначення виборів на цю дату було однією з вимог ряду фракцій при голосуванні за введення воєнного стану.
Нагадаємо, що Верховна Рада України проголосувала за введення воєнного стану на 30 діб. Відповідно до указу Президента, воєнний стан вводиться з 9 години 28 листопада.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 11 2018 21:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО З'явилось відео тарану російськими військовими українського катера, - ОНОВЛЕНО
- ВІДЕО Четверо депутатів з Радикальної партії голосували в Раді, перебуваючи в Одеській області
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКАВоєнний стан почне діяти 28 листопада о 9:00 ранку
- Оренда квартири за $17 000/місяць, Бентлі і Мальдіви: незадекларовані витрати депутата ПавелкаАндрій Павелко – голова бюджетного комітету та за сумісництвом голова Федерації Футболу України. Хоча офіційно він неодружений, після скандальної публікації фото, на якому дитина в салоні елітного авто бавиться з Кубком ліги Чемпіонів, у публічному просторі з'явилась інформація, що дівчинка - падчерка Павелка, а її мати - Катерина Чаус - цивільна дружина народного депутата