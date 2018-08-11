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Рада ратифікувала угоду з ЄС про 1 млрд євро макрофінансової допомоги

Пакет макрофінансової допомоги буде розділений на два транші - кожен по 500 млн євро
У четвер, 8 листопада, Верховна Рада ратифікувала меморандум про взаєморозуміння і кредитну угоду між Україною та Євросоюзом, яка передбачає надання Києву макрофінансової допомоги у розмірі 1 млрд євро.
Рада ратифікувала угоду з ЄС про 1 млрд євро макрофінансової допомоги Фото: Reuters

Відповідне рішення було підтримане 242 народними депутатами. Транш буде розділений на дві частини, кожен по 500 млн євро, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Очікується, що перший транш надійде в Україну восени цього року після завершення сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності підписаних документів і виконання Україною умов надання першого траншу.

Другий транш повинен надійти весною 2019 року за результатами оцінки виконання Україною заходів щодо реформування відповідних секторів реалізації державної політики.

Нагадаємо, що серед умов європейська сторона висуває належне урядування та боротьба з корупцією, ефективне управління державними фінансами, приватизація та реформа управління державними підприємствами, корпоративне управління в державних банках та банківський нагляд, реформа енергетичного сектору, системи охорониздоров’я і соціальногозахисту.

Нагадаємо, що Україна 14 вересня підписала з представниками Євросоюзу документ про надання чергового траншу на суму в один мільярд євро.

 

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08 11 2018 19:28
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