Рада прийняла Європейську угоду про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів
Нардепи проголосували за прийняття за основу і в цілому законопроекту №0124 "Про приєднання до Протоколу про внесення поправок до пункту a) частини першої статті 1 та частини першої та пункту б) частини третьої статті 14 Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)", повідомляє "112 Україна".
У пояснювальній записці значиться, що прийняття даного документа підтверджує згоду України на обов’язковість для неї зазначеного протоколу Європейської угоди, укладеної в Женеві 30 вересня 1957 року, та забезпечить приведення норм національного законодавства у відповідність до положень ДОПНВ.
Україна приєдналася до зазначеної Європейської угоди відповідно до Закону України "Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)".
Реалізація цього закону призведе до того, що норми національного законодавства будуть приведені у відповідність до норм законодавства Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів. Положення законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів будуть адаптовані до положень Директиви 2008/68/ЄС, якими передбачено необхідність забезпечення безпеки при перевезенні небезпечних вантажів, у тому числі у взаємодії різних видів транспорту, забезпечення можливості встановлення спеціальних вимог щодо безпеки національного та міжнародного перевезення небезпечних вантажів у межах території України.
"За" проголосували 234 депутати.
Нагадаємо, що Мінінфраструктури має намір внести зміни в діючі правила дорожнього руху в питанні перевезення вантажів.
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