Рада розгляне законопроект про блокування сайтів без рішення суду

Документ передбачає можливість блокування доступу до певного інформаційного ресурсу не лише за рішенням суду, а й слідчого, прокурора чи РНБО

Верховна Рада включила в порядок денний сесії законопроект №6688, яким хочуть дозволити блокувати сайти без рішення суду.

За відповідне рішення проголосували 238 депутатів, йдеться на сайті парламенту.

Документ передбачає можливість тимчасового блокування (обмеження) доступу до певного інформаційного ресурсу не лише за рішенням суду, слідчого судді, а й слідчого, прокурора і Ради національної безпеки і оборони.

Провайдери зобов'язані будуть в установленому Кабінетом Міністрів порядку тимчасово блокувати доступ до сайту.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), муситиме накладати адміністративні стягнення на провайдерів і ввести Єдиний реєстр виконання судових рішень та застосування санкцій у сфері телекомунікацій.

Крім того, документ зобов'язує провайдерів власним коштом закуповувати і встановлювати устаткування для блокування сайтів.

Цей законопроект уже намагалися внести в порядок денний у середині 2017 року, але тоді зібрати достатню кількість голосів не вдалося.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала у другому читанні президентський законопроект №8068 "Про національну безпеку України".

Також Верховна Рада ухвалила проект закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".