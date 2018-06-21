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Рада розгляне законопроект про блокування сайтів без рішення суду

Документ передбачає можливість блокування доступу до певного інформаційного ресурсу не лише за рішенням суду, а й слідчого, прокурора чи РНБО
Верховна Рада включила в порядок денний сесії законопроект №6688, яким хочуть дозволити блокувати сайти без рішення суду.
Рада розгляне законопроект про блокування сайтів без рішення суду Фото: gettyimages.com

За відповідне рішення проголосували 238 депутатів, йдеться на сайті парламенту.

Документ передбачає можливість тимчасового блокування (обмеження) доступу до певного інформаційного ресурсу не лише за рішенням суду, слідчого судді, а й слідчого, прокурора і Ради національної безпеки і оборони.

Провайдери зобов'язані будуть в установленому Кабінетом Міністрів порядку тимчасово блокувати доступ до сайту.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), муситиме накладати адміністративні стягнення на провайдерів і ввести Єдиний реєстр виконання судових рішень та застосування санкцій у сфері телекомунікацій.

Крім того, документ зобов'язує провайдерів власним коштом закуповувати і встановлювати устаткування для блокування сайтів.

Цей законопроект уже намагалися внести в порядок денний у середині 2017 року, але тоді зібрати достатню кількість голосів не вдалося.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада підтримала у другому читанні президентський законопроект №8068 "Про національну безпеку України".

Також Верховна Рада ухвалила проект закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".

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21 06 2018 17:00
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