Рада розпочне пленарний тиждень законом про реінтеграцію Донбасу

Про це йдеться в розкладі засідань ВР на 16-19 січня, опублікованому на сайті парламенту.

Зазначається, зокрема, що перший пленарний день 2018-го року народні депутати розпочнуть із питань національної безпеки та оборони. На розгляд у другому читанні винесений президентський проект закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях".

Крім того, до включення в порядок денний сесії запропоновані законопроекти, внесені главою держави до ВР, про Вищий антикорупційний суд та про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

На четвер, 18 січня, в сесійній залі парламенту заплановано розгляд питань економічної політики, серед яких проекти законів про приватизацію державного майна; про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності процедур банкрутства; про Установу бізнес-омбудсмена; про внесення змін до законодавства щодо створення та ведення Кредитного реєстру Національного банку та вдосконалення процесів управління кредитними ризиками банків тощо.

Президент Петро Порошенко 4 жовтня 2017 року вніс до Верховної Ради законопроект №7163 "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях". Парламент 6 жовтня 2017 року проголосував за нього в першому читанні. Згідно з текстом законопроекту, тимчасова окупація частини території України стала одним із наслідків збройної агресії Російської Федерації проти України.

Проектом передбачено, що межі тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях визначаються за поданням Генерального штабу Збройних сил України. Крім того пропонується законодавчо встановити, що тимчасова окупація Росією територій на Донбасі є нелегітимною, не створює для РФ жодних територіальних прав.

До другого читання в законопроект включили також дату початку окупації української території – 20 лютого 2014 року, а по всьому тексту законопроекту додано положення з приводу окупації Криму.

Нагадаємо, у грудні 2017-го року відбулося 11 пленарних засідань Верховної Ради, майже 90% яких пропустили 40 депутатів.

У 2017 році спікер Верховної Ради Андрій Парубій і 175 депутатів отримали 32,6 млн грн із державного бюджету для компенсації вартості оренди житла або винаймання готельного номера.

250 депутатів Верховної Ради отримали 9,4 млн грн компенсації вартості проїзду по території України в 2017 році.