Рада відмінила розшук "ухильників" поліцейськими
Прийнята в першому читанні версія законопроекту зобов'язувала органи місцевої влади, керівників підприємств і організацій повідомляти призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військові комісаріати, а також забезпечувати їхнє своєчасне прибуття за викликом, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".
В цілому проекту закону №2925 проголосували 237 народних депутатів.
Однак це та деякі інші положення законопроекту викликали дискусію серед депутатів. У підсумку нардепи погодилися підтримати закон в цілому лише з поправкою народного депутата Тараса Пастуха, яка викладає статтю №38 закону в новій редакції.
У результаті зі статті 38 були виключені майже всі положення, що стосуються порядку повідомлення призовників та військовозобов'язаних органами виконавчої влади та керівництвом підприємств і організацій, де вони працюють. У тому числі з цієї статті вилучено пункт 3, який свідчив: "Органи Національної поліції в установленому законом порядку зобов'язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, а також передавати в двотижневий термін до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на військовому обліку".
Також тепер житлово-експлуатаційні організації не зобов'язані повідомляти призовників про їхній виклик у військові комісаріати, як і подавати відомості про призовників і військовозобов'язаних військкоматам або виконкомам місцевих рад, на які покладено ведення обліку призовників та військовозобов'язаних.
У новій редакції статті залишилися лише положення про те, що виконкоми місцевих рад, керівники підприємств і установ на вимогу військових комісаріатів зобов'язані повідомляти призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військові комісаріати, а громадяни, яких призивають на військову службу, своєю чергою, зобов'язані своєчасно прибути на виклик.
Нагадаємо, у Тернополі з обласного військкомату намагався втекти військовослужбовець строкової служби, але зірвався з п'ятого поверху казарми й отримав важкі травми.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків