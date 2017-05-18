Рада відмінила розшук "ухильників" поліцейськими

Верховна Рада внесла зміни в закон "Про військовий обов'язок і військову службу", якими звільнила поліцію від розшуку тих, хто ухиляється від військової служби.

Прийнята в першому читанні версія законопроекту зобов'язувала органи місцевої влади, керівників підприємств і організацій повідомляти призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військові комісаріати, а також забезпечувати їхнє своєчасне прибуття за викликом, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В цілому проекту закону №2925 проголосували 237 народних депутатів.

Однак це та деякі інші положення законопроекту викликали дискусію серед депутатів. У підсумку нардепи погодилися підтримати закон в цілому лише з поправкою народного депутата Тараса Пастуха, яка викладає статтю №38 закону в новій редакції.

У результаті зі статті 38 були виключені майже всі положення, що стосуються порядку повідомлення призовників та військовозобов'язаних органами виконавчої влади та керівництвом підприємств і організацій, де вони працюють. У тому числі з цієї статті вилучено пункт 3, який свідчив: "Органи Національної поліції в установленому законом порядку зобов'язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, а також передавати в двотижневий термін до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на військовому обліку".

Також тепер житлово-експлуатаційні організації не зобов'язані повідомляти призовників про їхній виклик у військові комісаріати, як і подавати відомості про призовників і військовозобов'язаних військкоматам або виконкомам місцевих рад, на які покладено ведення обліку призовників та військовозобов'язаних.

У новій редакції статті залишилися лише положення про те, що виконкоми місцевих рад, керівники підприємств і установ на вимогу військових комісаріатів зобов'язані повідомляти призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військові комісаріати, а громадяни, яких призивають на військову службу, своєю чергою, зобов'язані своєчасно прибути на виклик.

Нагадаємо, у Тернополі з обласного військкомату намагався втекти військовослужбовець строкової служби, але зірвався з п'ятого поверху казарми й отримав важкі травми.