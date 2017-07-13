Рада скасувала таємне обрання Омбудсмена

Уповноважений Верховної ради з прав людини тепер буде обиратися в сесійній залі, а не таємним голосуванням, як це було раніше.

Відповідна норма містися у законі про Конституційний суд, який був ухвалений в другому читанні у четвер.

Однак при голосуванні за цей закон в частині процедури обрання омбудсмена сталася плутанина.

Так, під час обговорення поправок до закону, депутат Ольга Червакова, коментуючи 536 поправку, заявила: "Процедура має бути таємною. Якщо вона буде відкрита, то уповноважені будуть під політичним впливом. Поправка повертає процедуру таємного обрання уповноваженого з прав людини". Після її слів за поправку проголосували 227 голосів. Депутати радісно зустріли це голосування.

Однак згодом виявилося, що насправді 536 поправка стосувалася іншого – процедури звернення Омбудсмена до Конституційного суду.

Інформацію про те, що віднині процедура обрання обмудсмена буде відкритою, "Українській правді" підтвердив депутат Леонід Ємець.

"Червакова озвучила одне, але названа нею поправка стосувалася зовсім іншого. Те, що мала на увазі Червакова – це 547 поправка. Але вона не знайшла підтримки", - сказав Ємець.

Він також зазначив, що таким чином закон було приведено до відповідності із рішенням КС, яке передбачає, що будь-які голосування у стінах ВР мають бути відкритими.

"Таким чином, у ВР не буде жодного таємного голосування, як цього вимагає рішення КС", - сказав він.

При цьому серед депутатів БПП, Батьківщини та інших є застереження, що процедура відкритого голосування за омбудсмена – вигідна народному фронту, який висуватиме на цю посаду Людмилу Денісову.

Шкрум у своєму ФБ назвала це "одним з найогидніших договорняків"."НФ віддають посаду Омбудсмена в обмін на це голосування (за закон про КС - УП)", - написала вона.

У свою чергу Ємець в коментарі УП зазначив, що зміна процедури обрання Омбудсмена "не робить Денісову однозначним переможцем, це просто робить процеджуру голосування відкритою", - зазначив він.

При цьому, відповідаючи на уточнення УП, він не виключив, що у звязку із відкритим голосуванням на депутатів може чинитися тиск. "Але, щоб цьому запобігти, треба тоді міняти законодавство", - сказав він.

Порівняльна таблиця, у якій можна було б побачити всі поправки, не вантажиться з сайту ВР протягом всього дня.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект №6427-д про Конституційний Суд України.