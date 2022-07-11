Рада скоротила строк посиленого фінансового моніторингу колишніх топпосадовців

Зміни до законодавства передбачають скрочення строку посиленого фінансового моніторингу топпосадовців до 3 років.

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт закону №8008 про внесення змін до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843, яким скоротила строк посиленої фінансової перервірки вітчизняних топпосадовців до 3 років.

Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Ухваленим законопроєктом внесено зміни до статті 1 Закону та визначено, що колишні посадовці матимуть статус національних публічних діячів, які виконували визначні функції протягом 3 років після відставки. Йдеться про таких посадовців:

президент України, прем’єр-міністр України, члени Кабінету міністрів України та їх заступники;

керівник постійно діючого допоміжного органу, утвореного президентом України, його заступники;

керівник та заступники керівника Державного управління справами;

керівники апаратів (секретаріатів) державних органів, що не є державними службовцями, посади яких належать до категорії "А";

секретар та заступники секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

народні депутати України;

голова та члени правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів;

генеральний прокурор та його заступники;

голова Служби безпеки України та його заступники;

директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники;

директор Державного бюро розслідувань та його заступники;

директор Бюро економічної безпеки України та його заступники;

голова та члени Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, голова та члени Антимонопольного комітету України, голова Національного агентства з питань запобігання корупції та його заступники, голова та члени Рахункової палати, голова та члени Центральної виборчої комісії, голови та члени інших державних колегіальних органів;

надзвичайні і повноважні посли;

начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі Сухопутних військ Збройних Сил України, Повітряних Сил Збройних Сил України, Військово-Морських Сил Збройних Сил України;

державні службовці, посади яких належать до категорії "А";

керівники органів прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді апеляційних судів;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких прямо чи опосередковано перевищує 50 відсотків;

члени керівних органів політичних партій.

Це означає, що фінансові операції вказаних осіб в разі підписання закону президентом України перевірятимуться у посиленому режимі протягом 3 років. Чинне законодавство не передбачає обмеження строку посиленої фінансової перевірки вказаних осіб.