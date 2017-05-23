Рада спростила іноземцям дозволи на роботу в Україні
За законопроект №4541 у другому читанні проголосували 239 нардепів, передає Еспресо.TV.
Законопроект передбачає скасування реєстрації іноземних інвестицій, замінивши її формальним інформуванням для ведення державної статистики.
Крім того, надається право отримувати посвідку на проживання в Україні іноземним інвесторам, які мають істотну участь в українських підприємствах, але не працевлаштовані на підприємстві.
Передбачається, що це дозволить їм проводити в Україні достатню кількість часу для контролю за діяльністю підприємств.
Документом регулюються на рівні закону базові аспекти оформлення дозволу на застосування праці іноземців та посвідки на тимчасове проживання.
Передбачається, що це спростить залучення іноземних менеджерів і кваліфікованих іноземних працівників, необхідного на перших етапах розвитку дочірнього підприємства в Україні.
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