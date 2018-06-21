Рада створила Антикорупційний суд

"Це перемога для створення та імплементації Антикорупційного суду"

Верховна Рада в четвер ухвалила проект закону №8497 "Про створення Вищого антикорупційного суду".

За це рішення проголосували 265 народних депутатів.

Воно передбачає створення нового суду з місцем розташування в Києві і визначає порядок його формування.

"Це перемога для створення та імплементації Антикорупційного суду", - сказав спікер Андрій Парубій після голосування.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду – одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій – розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог – підвищення цін на газ для населення та створення ринку землі.

Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд". 7 червня парламент ухвалив закон про "Вищий антикорупційний суд", 9 червня він був підписаний Головою ВР Андрієм Парубієм, 11 червня – президентом Петром Порошенком.

Закон набув чинності 14 червня.