Рада створила Антикорупційний суд
За це рішення проголосували 265 народних депутатів.
Воно передбачає створення нового суду з місцем розташування в Києві і визначає порядок його формування.
"Це перемога для створення та імплементації Антикорупційного суду", - сказав спікер Андрій Парубій після голосування.
Нагадаємо, створення Антикорупційного суду – одна з вимог міжнародних партнерів України для подальшої співпраці. Серед його запланованих функцій – розслідування справ Національного антикорупційного бюро щодо корупції серед високопосадовців. Серед інших вимог – підвищення цін на газ для населення та створення ринку землі.
Петро Порошенко 22 грудня вніс до Верховної Ради законопроект № 7440 "Про Вищий антикорупційний суд". 7 червня парламент ухвалив закон про "Вищий антикорупційний суд", 9 червня він був підписаний Головою ВР Андрієм Парубієм, 11 червня – президентом Петром Порошенком.
Закон набув чинності 14 червня.
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