Рада суддів збереться позачергово через справу Кернеса

Підставою для скликання засідання стали численні звернення суддів та інших осіб

Рада суддів України (РСУ) на позачерговому засідання розгляне звернення про тиск на суддів, в тому числі, у справі проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

"На порядку денному питання щодо вжиття невідкладних заходів для забезпечення дотримання учасниками судових процесів конституційного принципу рівності перед судом і законом", – повідомляє прес-служба РСУ у понеділок.

Зазначається, що підставою для скликання засідання "стали численні звернення суддів та інших осіб, що поширюються у ЗМІ і стосуються розгляду однієї із кримінальних справ 10 серпня 2018 року Київським районним судом міста Полтави".

Як пише УП, в прес-службі Ради суддів пояснили, що відбудеться розгляд скарг про тиск на суддів, "яких наразі є велика кількість".

"Багато суддів скаржаться на тиск, в тому числі, і з боку народних депутатів. І не тільки суддя пан Антонюк, який розглядав справу Кернеса. Це різні скарги у різних справах", – сказали в прес-службі.

У РСУ стверджують, що справа Кернеса "стала каталізатором, щоб Рада суддів вже зібрала засідання і розповіла про цю ситуацію".

Нагадаємо, 10 серпня Київський райсуд Полтави закрив справу стосовно харківського міського голови Геннадія Кернеса і його охоронців за тортури людей.

На початку липня суд переносив дебати, тому що жоден з 19 заявлених прокурорів не міг приїхати до суду.

Сім останніх засідань, на яких повинні були відбутися дебати, прокурори пропустили без поважних причин. Суд розцінив це як відмову від обвинувачення та постановив закрити справу, яку розглядали вже четвертий рік.

Генпрокурор Юрій Луценко прокоментував, що прокурори не приходили до суду над Геннадієм Кернесом через хворобу.

Пізніше в Генпрокуратурі заявили, що відкриють провадження проти судді Андрія Антонова, який 10 серпня закрив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса.

Кернес і два його охоронці звинувачуються в скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу.

Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому, як заявляв голова МВС Арсен Аваков, Кернес особисто бив активістів.