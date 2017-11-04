Рада цілий день розглядала один закон, який ввечері відхилила
Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено, інформує "Українська правда".
Депутати розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок. Він був першим у порядку денному на вівторок.
Понад 5 годин обговорення і сотні поправок до #ЗП5336_1 про Конституційний суд, який все ж відхилили - таким видався вівторок в #Рада pic.twitter.com/MNOfxpRGL3— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 11 апреля 2017 г.
ВІДХИЛЕНО!#ЗП5336_1 про Конституційний суд не набрав підтримки в сесійній залі— Верховна Рада (@verkhovna_rada) 11 апреля 2017 г.
Про ЗП:https://t.co/bjvPk9KvU4 pic.twitter.com/Ax084eLAGC
Закон регулює порядок організації і діяльності Конституційного суду (КС), статус суддів КС, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ та виконання його рішень.
Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували розглянути питання про подовження робочого дня депутатів на одну годину.
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