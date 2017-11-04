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Рада цілий день розглядала один закон, який ввечері відхилила

Депутати кажуть, що розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок
Верховна Рада відхилила закон про Конституційний Суд України, який розглядали у вівторок у другому читанні.
Рада цілий день розглядала один закон, який ввечері відхилила Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено, інформує "Українська правда".

Депутати розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок. Він був першим у порядку денному на вівторок.

 

 

Закон регулює порядок організації і діяльності Конституційного суду (КС), статус суддів КС, підстави і порядок звернення до нього, процедуру розгляду ним справ та виконання його рішень.

Нагадаємо, у Верховній Раді запропонували розглянути питання про подовження робочого дня депутатів на одну годину.

 

 

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