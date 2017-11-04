Рада цілий день розглядала один закон, який ввечері відхилила

Депутати кажуть, що розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок

Верховна Рада відхилила закон про Конституційний Суд України, який розглядали у вівторок у другому читанні.

Спікер парламенту Андрій Парубій чотири рази проводив голосування щодо повернення закону на повторне друге читання, проте необхідних 226 голосів не було. Врешті він оголосив, що закон відхилено, інформує "Українська правда".

Депутати розглядали цей закон цілий робочий день, оскільки в ньому було 911 правок. Він був першим у порядку денному на вівторок.