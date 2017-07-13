Рада ухвалила нову редакцію закону про Конституційний Суд

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект №6427-д про Конституційний Суд України. "За" проголосували 245 народних депутатів.

Документ представив голова комітету ВР з питань правової політики та правосуддя, нардеп від БПП Руслан Князевич.

"Насамперед, ми готові прибрати норму, відповідно до якої Конституційний суд мав право уточнювати та змінювати свою правову позицію. Ми цю норму поки вилучаємо. Так само уточнюємо низку кроків щодо початку та проведення конкурсу на посаду судді Конституційного суду. Шановні колеги, мені здається, що всі дискусійні речі зняті у цьому законопроекті, був би вдячний, якби ми його підтримали без тривалої дискусії", - сказав Князевич, інформує "112.Україна".

Законопроект запроваджує можливість громадянину звернутися до КСУ із конституційною скаргою. Детально описано, хто може подавати конституційну скаргу і в якому порядку.

У документі прописані повноваження КСУ, серед яких - тлумачення Конституції України, визначення відповідності Конституції актів, міжнародних договорів; питань, що виносяться на референдум.

Окремим рядком прописаний розгляд конституційних скарг: "Вирішення питань про відповідність Конституції України (конституційність) законів України (їх окремих положень) за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України".

Зазначається, що до складу КСУ входять 18 суддів, установа є повноважною, якщо у її складі є щонайменше 12 суддів.

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.

Він не може суміщати свою діяльність з будь-якою, окрім викладацької, наукової чи творчої.

Членів конституційного суду мають обрати в результаті конкурсів президент України, Верховна Рада, З'їзд суддів України. Документ описує, яким чином відбувається відбір кандидатів і їх призначення.

Згідно законопроекту суддя Конституційного Суду призначається на дев'ять років без права бути призначеним повторно.

Прописано, що безпека судді КСУ та членів його сім'ї (батьків, чоловіка/дружини, дітей) перебуває під особливим захистом держави. Органи правопорядку вживають заходів задля безпеки Судді та членів його сім'ї за наявності відповідної заяви Судді.

Одна із найбільш спірних норм стосуються виплат суддям КСУ та їх "довічного грошового утримання".

Виплати судді складається з посадового окладу та доплати за перебування на посаді, при чому оклад встановлюється у розмірі посадового окладу судді Верховного Суду. Передбачені такі доплати: 5% від окладу - для секретаря колегії; 10% окладу - для заступника голови суду; 15% - голові суду. Довічне утримання складає половину виплат (окладу і доплат).

Окрім того, надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю 30 робочих днів і службовий транспорт.

У прикінцевих положеннях вносяться зміни до порядку обрання обмудсмена із таємного голосування ВРУ на відкрите голосування, що неодноразово критикували парламентарії. Багато поправок стосувалися цієї теми, проте не набрали достатньої кількості голосів. Одна із поправок була анонсована, як скасування відкритого голосування ВР за омбудсмена, проте врешті виявилося, що вона присвячена іншій темі.

Нагадаємо, Український парламент підтримав у першому читанні законопроект № 6427-д про Конституційний Суд України, документ передбачає введення конституційної скарги для українців.