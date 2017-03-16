Рада ухвалила створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних

Верховна Рада України прийняла рішення про створення Єдиного державного реєстру військовозобов'язаних.

Відповідний законопроект №2504а-д у повторному другому читанні підтримали 236 народних обранців, повідомляє "Українська правда". Законопроект 2504а-д був зареєстрований у листопаді 2015 року і відтоді неодноразово доопрацьовувався.

Державний реєстр буде єдиною автоматизованою інформаційно-телекомунікаційною системою, де зберігатиметься інформація про всіх військовозобов’язаних (призовників).

Реєстр має допомогти веденню військового обліку; плануванню та виконанню заходів мобілізації, призову на строкову військову службу, прийняття на військову службу за контрактом; інформаційному забезпеченню осіб, звільнених з військової служби, які мають право на пенсію, та членів сімей загиблих військовослужбовців відомостями щодо військового обліку.

Реєстр міститиме персональні та службові дані військовозобов’язаних громадян України віком від 17 до 60 років, зокрема, відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України.

Власником усієї інформації виступатиме Міністерство оборони, а розпорядником – Генеральний штаб.

Сюди буде перенесено відомості з ЦВК, Держприкордонслужби, Міносвіти, міграційної та фіскальної служб. Також реєстр поповниться даними військовозобов'язаних (призовників) із облікових карток та особових справ військкоматів.

Відзначимо, що "Батьківщина" та "Опозиційний блок" не дали своїх голосів за ухвалення вказаного закону. Одна з найголовніших претензій до документа – побоювання, що персональні дані військовозобов’язаних будуть недостатньо захищені та можуть потрапити до рук противника або інших зацікавлених осіб.

Нагадаємо, що генерал-полковник Анатолій Лопата вважає, що під час призову людей, які закінчили навчання на військових кафедрах, треба застосовувати відбірковий підхід та зважати на місце роботи призовника.