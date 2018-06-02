Рада ухвалила закон, на який бізнес чекав понад 25 років, - Іванчук

Іванчук зазначив, що ухвалення законопроекту про товариства з обмеженою відповідальністю дозволить засновникам в статуті чи корпоративному договорі самостійно визначати свою "бізнес-конституцію"

Верховна Рада ухвалила закон про товариства з додатковою та обмеженою відповідальністю (№4666), який дозволить покращити бізнес-клімат, сприятиме залученню іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств.

"Законодавство, яке регулювало діяльність цих товариств, було прийнято ще в 1991 році, і зрозуміло, що воно абсолютно не відповідає сьогоднішнім вимогам. Ми постаралися запровадити в цьому законі найсучасніші норми, які є на сьогоднішній день у світі, і під час двох других читань нам вдалося збалансувати цей законопроект, яким і ця Верховна Рада, і Україна, і юридична спільнота зможе пишатися", - заявив голова Комітету з питань економічної політики, заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук.

"Всі юридичні компанії України підтримують цей законопроект. Ми заборгували його прийняття вже понад 25 років", - сказав він.

Іванчук зазначив, що ухвалення законопроекту про товариства з обмеженою відповідальністю дозволить засновникам в статуті чи корпоративному договорі самостійно визначати свою "бізнес-конституцію".

"Це прибере дуже багато суперечок, які (раніше) повинні були вирішуватися у судах. Люди зможуть домовитися про все, що вони вважають за необхідне. Це дійсно дуже великий крок вперед", - підкреслив народний депутат.

Коментуючи питання спадщини, прописані в законопроекті, голова комітету наголосив, що норми документа гарантують надання спадкоємцю тих самих прав, які були в співзасновника ТОВ.

"Сьогодні спадкоємець має прийти на поклон до інших учасників товариства, вони приймають якесь рішення, щоб надати йому можливість зареєструвати себе учасником цього бізнесу. Ми цей рудимент прибрали", – наголосив він.

За словами Андрія Іванчука, на сьогодні в Україні діє понад 500 тисяч товариств з додатковою та обмеженою відповідальністю, які є найпоширенішою формою ведення бізнесу в країні.

Він також додав, що цей закон сприятиме залученню інвестицій в Україну, оскільки ті іноземні інвестори, які хочуть зайти в Україну і які раніше боялися корпоративного законодавства, яке регулювало ці питання, тепер будуть працювати за іншими - значно кращими правилами.

За підсумком голосування Верховна Рада ухвалила законопроект №4666, віддавши за нього 285 голосів.