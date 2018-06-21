Згідно із задумом НБУ, цей закон повинен запровадити принцип "дозволено все, що не заборонено"

Верховна Рада ухвалила закон "Про валюту".

За законопроект №8152, зареєстрований в Раді 19 березня, у другому читанні проголосували 228 депутатів при мінімально необхідних 226.

Згідно з текстом документа, валютне регулювання в Україні ґрунтується на таких принципах:

гнучкий валютний курс;

незалежність Національного банку у формуванні та реалізації валютної і монетарної політики;

пріоритет ринкових інструментів валютного регулювання над адміністративними;

свобода здійснення валютних операцій;

забезпечення стабільності фінансової системи і рівноваги платіжного балансу України.

Валютні операції здійснюються без обмежень, окрім випадків запровадження Національним банком, згідно з цим законом, заходів захисту.

У сфері здійснення валютних операцій нерезиденти мають усі права, надані резидентам України.

Єдиним законним платіжним засобом в Україні є гривня, вона приймається всіма фізичними та юридичними особами без обмежень на всій території України для проведення розрахунків і переказів.

Порядок проведення розрахунків у валютних операціях, які здійснюються в іноземній валюті та банківських металах, визначається Національним банком.

Згідно зі ст. 6 законопроекту, торгівля валютними цінностями здійснюється на міжбанківському валютному ринку України.

Транскордонний переказ валютних цінностей здійснюється без обмежень виключно через уповноважені установи відповідно до порядку, встановленого Національним банком України.

Транскордонне переміщення фізичними особами валютних цінностей на суму, що перевищує в еквіваленті 10 тис. євро, підпадає під письмове декларування центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.

Порядок транскордонного переміщення валютних цінностей уповноваженими установами і суб'єктами валютних операцій визначається Національним банком.



Фото: twitter.com/VGroysman

Нагадаємо, у травні Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про валюту" №8152, який у березні вніс президент Петро Порошенко.