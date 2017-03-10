Рада ухвалила законопроект по запуску судової реформи

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №6232 про внесення змін до низки кодексів, який запускає судову реформу.

"За" – 234 голосів, повідомляє "Українська правда".

Перед цим парламент протягом 7 пленарних днів розглянув 4 383 поправок до закону.

"Таким чином ми завершили тритижневе обговорення цього законопроекту. Це найдовший законопроект в історії українського парламенту", – сказав спікер Андрій Парубій.

Низка народних депутатів заявили про кнопкодавство при голосуванні цього документу.

Текст законопроекту зайняв більше 800 сторінок і був поділений на 5 окремих документів.

Нагадаємо, 19 вересня народні депутати розглянули тисячу з 4383 поправок до законопроекту про внесення змін до низки кодексів, який входить до пакету судової реформи. Водночас під час розгляду нардепи не підтримали жодну із поправок – під час голосування "за" були менше сотні народних обранців.

Законопроект регулює питання діяльності нового Верховного Суду і Вищого суду з інтелектуальної власності.

Крім того, цим же законом депутати передбачили створення єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (електронного судочинства). "Електронний суд" забезпечує обмін документами (відправку та отримання документів) в електронній формі між судами, між судом і учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також участь учасників судового процесу в судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Суд зможе направляти судові рішення, порядку, і інші процесуальні документи учасникам судового процесу на їх офіційні електронні адреси.

Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система починає функціонувати через 90 днів з дня опублікування Державною судовою адміністрацією в газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади оголошення про її створення і забезпечення функціонування.

Ще одне нововведення законопроекту - інститут наказного провадження в господарському та цивільному видах судочинства для стягнення заборгованості з громадян. За заявою особи, якій належить право вимоги про стягнення неоспаріваемие грошової заборгованості за письмовими договорами, яка не перевищує 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (160 000 грн), суд видає судовий наказ про стягнення заборгованості з боржника.

Боржник має право подати заяву про скасування судового наказу. Якщо боржник скористається своїм правом - суд скасовує судовий наказ, якщо немає - наказ набирає законної сили. Використання такої процедури не є обов'язковим, і заявник має право вимагати вирішити його справу в порядку позовного провадження.

Наказове провадження в цивільному судочинстві може бути застосовано для розгляду вимог про стягнення аліментів, про борги за житлово-комунальні послуги, про повернення вартості товару неналежної якості, про стягнення фізичною особою неоспаріваемие заборгованості з юридичної особи або фізичної особи-підприємця.

Зазначимо, що виступаючи на форумі 14-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії "Чи став світ новим? І що це значить для України?" Порошенко заявив, що не може чекати, поки буде створений антикорупційний суд. За його словами, в Україні потрібно терміново створювати антикорупційні палати.

Також Президент поцікавився у присутніх на форумі зарубіжних гостей, чи є в їхніх країнах антикорупційні суди.

"Підніміть руку, у кого в країні є антикорупційний суд. У Франції? У Польщі? У США? Немає рук", - сказав Президент.

Екс-держсекретар США Джон Керрі вступив в заочну полеміку з Президентом України Петром Порошенком щодо відсутності антикорупційних судів у США, зазначивши, що в США будь-який суд є антикорупційним, як і будь-які інші органи.