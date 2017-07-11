Рада ухвалила законопроект, згідно якого родинам загиблих в АТО надають житло

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №4995 про внесення змін до законодавчих актів України з питань забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців та членів сімей військовослужбовців, загиблих при виконанні обов'язків військової служби.

Таке рішення з другого разу підтримали 243 народних депутатів. Онлайн-трансляцію засідання вів телеканал “112 Україна”.

Документ передбачає, що помешкання зберігається за тимчасово відсутнім наймачем або членами його сім'ї понад півроку у разі призову на військову службу по мобілізації, на особливий період, - протягом усього періоду її проходження.

Якщо в цей період військовослужбовець дістав поранення і лікується в медзакладі, потрапив у полон або визнаний безвісно відсутнім - житло “чекає”, аж поки міський чи районний військовий комісаріат поставить особу на військовий облік після звільнення з військової служби (після повернення з лікарні чи полону тощо).

Крім того, проект закону передбачає, що держава забезпечує військовослужбовців жилими приміщеннями або за їх бажанням грошовою компенсацією за належне їм для отримання житлового приміщення на підставах, у межах норм і відповідно до вимог, встановлених Житловим кодексом Української РСР, і в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Родини військовослужбовців, які брали безпосередню участь в АТО або забезпеченні її проведення і загинули (померли) або зникли безвісти, можуть розраховувати на забезпечення житлом за кошти з держбюджету - якщо треба покращити житлові умови.

Нагадаємо, Президент Петро Порошенко вніс пропозицію направити 1 млрд гривень на будівництво житла для військовослужбовців контрактної служби.

