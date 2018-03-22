Рада ухвалила зміни до Кримінального процесуального кодексу для спрощення роботи слідчих

Органи досудового слідства зможуть звертатися до місцевих судів, не обов'язково за місцем реєстрації своєї юридичної особи, з клопотаннями про кримінальне провадження, обшуки та обрання запобіжного заходу.

Відповідний законопроект (№8151) про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо уточнення деяких положень підтримали 256 народних депутатів, пише "Громадське".

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також клопотання слідчого або прокурора про застосування запобіжного заходу можна буде подавати до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Обшуки будуть проводитися на підставі рішення слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідні зміни вносяться до ст.132, ст.184 та ст.234 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 15 березня Верховна Рада відхилила законопроект №7547, який повинен був скасувати поправки в Кримінальний процесуальний кодекс, що загрожують паралічем судової системи та правоохоронної діяльності.

Раніше голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що якщо до Кримінально процесульного кодексу до 15 березня не будуть внесені зміни, то робота правоохоронної системи буде паралізована.

Князєв розповів, що відповідно до цих змін, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 132 КПК), а також про проведення процесуальних слідчих дій повинні вноситися юридичними особами, що у випадку з поліцією – передбачено виключно щодо обласних главків поліції.

Він пояснив, що зокрема, слідчі підрозділи позбавлені можливості звертатися до місцевого суду для отримання дозволу для проведення обшуку, тимчасового вилучення майна, накладення арешту, обрання запобіжних заходів.