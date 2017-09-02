Верховна Рада узаконила суд присяжних
За це рішення проголосувало 248 народних депутатів, інформує Еспресо.TV.
Народні депутати внесли зміни до Цивільного процесуального кодексу в частині розгляду справ за участю присяжних.
"Це обов’язкова частина тої судової реформи, яку ми започаткували минулого року, підтримавши зміни до Конституції. Так от, відповідно до змін, які були ухвалені, в Конституції тепер не існує поняття "народних засідателів", а є поняття "присяжних", що відповідає прагненню створити чесний та прозорий суд присяжних за прикладом передових країн світу", - заявив один із інціаторів закону нардеп Владислав Голуб.
За його словами, необхідність прийняття цих законодавчих змін полягає у тому, що "зараз виникла ситуація, що низка категорій судових справ не може розглядатись, бо в Цивільному процесуальному кодексі передбачається участь в засіданнях саме "народних засідателів".
"Зокрема, йдеться про судові засідання щодо примусової госпіталізації хворих на заразну форму туберкульозу. Тобто, фактично, в країні, де ми майже два десятки років боремося із епідемією туберкульозу, наразі немає механізму захисту населення від потенційних заразних переносників захворювання. Нам необхідно узгодити положення Цивільного процесуального кодексу до вимог нової редакції Конституції України і закрити цю шпарину в законодавстві в короткі терміни", - наголосив народний депутат.
Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні".
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