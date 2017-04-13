Верховна Рада відхилила поправки до "закону Савченко" про терміни в СІЗО
На підтримку законопроекту не знайшлось мінімально необхідних 226 голосів, - інформує "112.ua".
Представив законопроект голова комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін.
"У запропонованій редакції зазначеного законопроекту передбачається, що, - це головне, - строк попереднього ув’язнення зараховується судом до строку покарання при засудженні до позбавлення волі з рахунку один день попереднього ув’язнення за один день позбавлення волі. Однак у випадку тримання під вартою більше 12 місяців, тобто більше строку досудового розслідування, передбаченого КПК, строк попереднього ув’язнення буде зараховуватися з урахуванням один день попереднього ув’язнення за два дні позбавлення волі", - сказав Кожем'якін.
Верховна Рада розглянула документ за повною процедурою і вилучила кілька врахованих поправок, на що комітет погодився заради ухвалення документа, проте в результаті голосів не вистачило.
Раніше Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект №5259 про внесення змін у "закон Савченко".
Нагадаємо, що за час дії "закону Савченко" на волю достроково вийшли 8,7 тис. ув'язнених, з яких 1313 підозрювалися у скоєнні важких злочинів.
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