Рада відхилила зміни до Бюджетного кодексу, необхідні для медичної реформи

Верховна Рада в четвер, 8 червня, відхилила проект закону №6329 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", який є частиною медичної реформи.

У парламенті не знайшлося голосів ні за прийняття законопроекту, ні за повернення його на доопрацювання в комітет, ні за повернення в Кабмін.

За даними Міністерства охорони здоров'я, законопроект мав узгодити статті, що визначають розподіл витрат між бюджетами, з новою моделлю фінансування первинної медичної допомоги і системи громадського здоров'я.

Передбачалося, що буде розширено спектр витрат, які можуть фінансуватися з держбюджету України. Він включав би нову програму фінансування послуг первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги уповноваженим центральним органом виконавчої влади, державні програми суспільного здоров'я і заходи подолання загроз і наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть мати негативний вплив на здоров'я населення (епідемії, спалахи інфекційних хвороб і т.д.).

Законопроект точніше визначає ролі бюджетів міст обласного значення, районних бюджетів і бюджетів об'єднаних територіальних громад у наданні медичної допомоги, яка, згідно з концепцією реформи, полягатиме не у фінансуванні послуг, а в розвитку та підтримці відповідних медзакладів, а також у фінансуванні місцевих програм громадського здоров'я.

Мав закласти основу для формування регіональної мережі закладів громадського здоров'я, подолати прогалини в запобіганні розвитку захворювань і у формуванні здорового способу життя.

Проект мусив закласти можливості для місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування здійснювати витрати на формування місцевих програм і розвиток закладів охорони здоров'я, що перебувають у їхній власності, навіть якщо поточні витрати на реалізацію заходів здійснюються з держбюджету України. Місцеві бюджети також отримали б можливість залучати комунальні медустанови для виконання місцевих програм громадського здоров'я шляхом фінансування відповідних видатків з місцевого бюджету, навіть якщо ці заклади отримують фінансування з держбюджету України на надання первинної медичної допомоги в рамках гарантованого пакету медичної допомоги.

Основним принципом фінансування первинної медичної допомоги стало б здійснення фінансування на основі капітаційної ставки - єдиного тарифу за первинне медико-санітарне обслуговування однієї людини, яка уклала з установою охорони здоров'я відповідний договір. Капітаційна ставка (тариф) буде єдиною для всієї України, але коригуватиметься за допомогою коефіцієнтів для врахування ризиків, обумовлених статево-віковою структурою пацієнтів, характером місцевості. У майбутньому до фінансування на основі простої капітаційної ставки додадуться додаткові складові - бонусні доплати за досягнення певних встановлених договором про надання первинної медичної допомоги результатів, в тому числі через реформування наявних програм громадського здоров'я.

Для послуг вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги введення нової моделі фінансування мало початися поступово, починаючи з 1 січня 2018 року. Зокрема, з 1 січня 2018 року планували перехід на прямі фінансові відносини між установами охорони здоров'я і єдиним національним замовником з метою підготовки до оплати медичних послуг за пролікований випадок з використанням методу розподілу на діагностично-родинні групи.

Введення нового підходу до розподілу витрат між бюджетами пропонувалося розпочати з 1 січня 2018 для первинної медичної допомоги, і з 1 січня 2020 року - для вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

Щоб уникнути "шокового стану" для медичної галузі при переході на нову модель фінансування, був передбачений перехідний період на 2018-2019 роки. Протягом цього часу пропонують дати можливість уряду фінансувати окремі види вторинної, третинної допомоги, а також витрати на виконання окремих державних програм шляхом медичної субвенції з державного бюджету.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні з поправками глави профільного комітету Людмили Денисової і представника групи "Відродження" Андрія Шипка законопроект № 6327 про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів.

Кабінет міністрів України на засіданні 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.