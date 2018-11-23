ПОЛІТИКА НОВИНИВерховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання. У залі зареєструвалися 237 народних депутатів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада відкрила засідання з четвертої спроби
У залі ледь-ледь зібрався кворум для прийняття рішень
Спікеру Андрію Парубію вдалося відкрити засідання тільки з четвертої спроби, тому що о 10:00 в залі було недостатньо зареєстрованих парламентаріїв (226).
Сьогодні на порядку денному Ради - година запитань до уряду, депутатські запити і законопроекти про підтримку спортивного розвитку молоді, наукової діяльності молодих учених, а в другій половині дня - засідання в пам'ять про жертви Голодомору 1932-1933 років.
Попереднє засідання парламент закрив сьогодні о шостій годині ранку, після прийняття закону про державний бюджет на 2019 рік.
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23 11 2018 11:32 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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