Рада відкрила засідання з четвертої спроби

Верховна Рада відкрила ранкове пленарне засідання. У залі зареєструвалися 237 народних депутатів.

Спікеру Андрію Парубію вдалося відкрити засідання тільки з четвертої спроби, тому що о 10:00 в залі було недостатньо зареєстрованих парламентаріїв (226).

Сьогодні на порядку денному Ради - година запитань до уряду, депутатські запити і законопроекти про підтримку спортивного розвитку молоді, наукової діяльності молодих учених, а в другій половині дня - засідання в пам'ять про жертви Голодомору 1932-1933 років.

Попереднє засідання парламент закрив сьогодні о шостій годині ранку, після прийняття закону про державний бюджет на 2019 рік.