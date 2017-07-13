Рада відмінила штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних через кібератаки
Відповідний проект закону №6684 підтримали 257 народних депутатів.
Зазначається, що несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж призвело до втрати та блокування інформації.
"Значна кількість платників податків користувалась М.Е.Doс, за допомогою якої проводилась процедура реєстрації податкових накладних/розрахунків, коригувань і формування податкової звітності по ПДВ", — йдеться в пояснювальній записці до проекту.
Зазначається, що ухвалення документу дозволить уникнути конфлікту інтересів між платниками податку на додану вартість, платниками акцизного збору та контролюючими органами у зв’язку із здійсненою масовою кібератакою.
Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.
У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.
Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.
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