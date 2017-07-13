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Рада відмінила штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних через кібератаки

Таким платникам податків дозволили до 31 липня поточного року зареєструвати відповідні податкові та акцизні накладні
Верховна Рада підтримала проект змін до Податкового кодексу щодо незастосування штрафів за несвоєчасну реєстрацію податкових та акцизних накладних через кібератаку, що сталася 27 червня.
Рада відмінила штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних через кібератаки Фото: kievsmi.net

Відповідний проект закону №6684 підтримали 257 народних депутатів.

Зазначається, що несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерних мереж призвело до втрати та блокування інформації.

"Значна кількість платників податків користувалась М.Е.Doс, за допомогою якої проводилась процедура реєстрації податкових накладних/розрахунків, коригувань і формування податкової звітності по ПДВ", — йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Зазначається, що ухвалення документу дозволить уникнути конфлікту інтересів між платниками податку на додану вартість, платниками акцизного збору та контролюючими органами у зв’язку  із здійсненою масовою кібератакою.

Як відомо, 27 червня комп’ютерні мережі низки українських підприємств та установ зазнали масштабної кібератаки з 14 години за київським часом. Хакерські атаки здійснюють за допомогою вірусу Petya.А, який використовує недоліки операційних систем і шифрує файли.

У середу, 28 червня, сайт Кабміну повідомив, що масштабна кібератака на корпоративні мережі і мережі органів влади, яка відбулася 27 червня, зупинена.

Антивірусна компанія Symantec знайшла спосіб зупинити поширення вірусу Petya, від якого 27 червня постраждала Україна та інші країни світу.

 
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13 07 2017 20:56
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