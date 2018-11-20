Рада відмовилась зняти недоторканність з Березкіна

Питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності набрало лише 160 голосів

Верховна Рада відмовилася надати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата від групи "Воля народу" Станіслава Березкіна.

Таке рішення було прийняте на засіданні парламенту 20 листопада, інформує "Українська правда".

Подання на притягнення Березкіна до відповідальності озвучив генпрокурор Юрій Луценко. Він розповів, що САП підозрює Березкіна у справі про розкрадання в "Ощадбанку". За словами генпрокурора, холдинг нардепа заволодів 20 мільйонами доларів.

Березкін порівняв подання на себе з "поганим детективним романом, де є домили, але немає фактів" і заявив, що НАБУ говорить неправду про привласнення ним коштів.

Після обговорення спікер ВР Андрій Парубій оголосив, що ставитиме на голосування три питання окремо – про зняття недоторканості, про згоду на затримання і згоду на арешт.

Однак перше питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності набрало лише 160 голосів.

Відповідно інші питання уже не ставили на голосування.

"Повідомляю генерального прокурора, що його подання не було підтримане в залі Верховної Ради", - сказав Парубій.

Нагадаємо, що 24 жовтня НАБУ затримало 10 осіб, підозрюваних у заволодінні $ 20 млн державного "Ощадбанку", в тому числі сина Станіслава Березкіна Максима.

25 жовтня суд заарештував п'ятьох підозрюваних: заступник голови правління Ірину Земцову - із заставою 7 млн ​​гривень, співробітника Департаменту корпоративного бізнесу "Ощадбанку" - із заставою 1,5 млн гривень, керівника ПрАТ "Креатив" - із заставою 2 млн гривень, співробітника ПАТ "Креатив груп" - із заставою 2 млн грн і співробітника ПАТ" Креатив груп "- із заставою 550 тис грн.

Максим Березкін і ще п'ятеро підозрюваних внесли встановлені судом застави і вийшли з СІЗО.