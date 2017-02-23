Рада відмовилася приймати законопроект про ломбарди
Після того, як за прийняття відповідного законопроекту №1800 "Про ломбарди і ломбардну діяльність" у першому читанні проголосували 164 народних депутати, за повернення в профільний комітет на доопрацювання – 184, а за повернення суб'єкту законодавчої ініціативи - 181 за необхідного мінімуму в 226 голосів, голова ВР Андрій Парубій оголосив, що рішення не прийнято і законопроект вважається відхиленим, - пише УНІАН.
Представляючи документ, член парламентського Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Максим Поляков запропонував підтримати ініціативу, яка визначає ломбарди як небанківські фінансові установи і встановлює порядок їх діяльності.
У свою чергу, голова комітету Сергій Рибалка зазначив, що ломбарди в умовах кризи стрімко розвиваються.
"Обсяг цього ринку минулого року тільки за офіційними даними перевищив 16 млрд грн, але досі його діяльність практично не врегульована законодавством", - сказав він.
За словами депутата, закон створює правові основи для діяльності ломбардів і регулює функції нагляду за ними.
"Комітет розглянув цей проект ще в березні 2015 року і рекомендував прийняти його за основу", - додав Рибалка.
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