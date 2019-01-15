Рада відмовилася ввести штраф за використання квартир під офіси та хостели

У законопроекті передбачалося посилення відповідальності за використання не за призначенням квартир у багатоквартирних житлових будинках

Верховна Рада відхилила законопроект, яким пропонувалося ввести штраф від 2 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34-51 тис. гривень) за використання квартир у багатоквартирних житлових будинках не за призначенням.

За ухвалення відповідного законопроекту №6424-д за основу проголосували 177 депутатів, за повернення до профільного комітету на доопрацювання - 177 при мінімально необхідних 226.

У законопроекті передбачалося посилити відповідальності за використання не за призначенням квартир у багатоквартирних житлових будинках, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання. За таке порушення пропонувалося ввести штраф від 2 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі повторного стягнення за таке саме порушення сума штрафу становила б від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів (51-85 тис. гривень).

У законопроекті було зазначено, що використання квартир у багатоквартирних житлових будинках для здійснення господарської діяльності (без використання найманої праці) дозволено тільки особам, які є їх власниками або місце проживання яких зареєстроване в цій квартирі, за умови, що така діяльність не порушує прав та інтересів інших власників приміщень будинку і не суперечить встановленим правилам користування житловими приміщеннями.

Дія поширювалося б виключно на багатоквартирні житлові будинки заввишки 16 і більше поверхів і не поширювалося б на нежитлові приміщення в таких будинках.

Використання нежитлових приміщень, розташованих на цокольному, першому, другому і верхньому поверхах багатоквартирного житлового будинку, як офісів не заборонялося. Також у багатоквартирних будинках дозволялося розміщення хостелів - але тільки з дозволу співвласників. При цьому хостел мав мати не більше п'яти номерів, в яких змогло б одночасно розміститься не більш ніж шість осіб, і він мусив би мати окремий вхід.

Середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року – 3 352 гривні.

Нагадаємо, уряд працює над законопроектом про врегулювання ринку оренди житла в Україні та виведення його з тіні.