Рада відмовилася ввести штраф за використання квартир під офіси та хостели
За ухвалення відповідного законопроекту №6424-д за основу проголосували 177 депутатів, за повернення до профільного комітету на доопрацювання - 177 при мінімально необхідних 226.
У законопроекті передбачалося посилити відповідальності за використання не за призначенням квартир у багатоквартирних житлових будинках, в тому числі як офісів, готелів та інших закладів тимчасового проживання. За таке порушення пропонувалося ввести штраф від 2 до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У разі повторного стягнення за таке саме порушення сума штрафу становила б від 3 до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів (51-85 тис. гривень).
У законопроекті було зазначено, що використання квартир у багатоквартирних житлових будинках для здійснення господарської діяльності (без використання найманої праці) дозволено тільки особам, які є їх власниками або місце проживання яких зареєстроване в цій квартирі, за умови, що така діяльність не порушує прав та інтересів інших власників приміщень будинку і не суперечить встановленим правилам користування житловими приміщеннями.
Дія поширювалося б виключно на багатоквартирні житлові будинки заввишки 16 і більше поверхів і не поширювалося б на нежитлові приміщення в таких будинках.
Використання нежитлових приміщень, розташованих на цокольному, першому, другому і верхньому поверхах багатоквартирного житлового будинку, як офісів не заборонялося. Також у багатоквартирних будинках дозволялося розміщення хостелів - але тільки з дозволу співвласників. При цьому хостел мав мати не більше п'яти номерів, в яких змогло б одночасно розміститься не більш ніж шість осіб, і він мусив би мати окремий вхід.
Середня вартість місячної оренди однокімнатної квартири у грудні 2018 року – 3 352 гривні.
Нагадаємо, уряд працює над законопроектом про врегулювання ринку оренди житла в Україні та виведення його з тіні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У пустелі Африки встановили колонки для вічного відтворення композиції гурту Toto "Africa"
- ВІДЕО Останній сезон "Гри престолів" вийде 14 квітня
- ФОТО Україна без ядерної зброї: 25 років Будапештському меморандуму, - ФОТО
- Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові"Я дуже люблю Львів і пішов на війну, щоб вона не прийшла у моє місто"
- Хто стоїть за "ломбардним прокляттям" в Україні?Як часто Ви берете гроші у позику? Скільком українцям потрібні гроші "до зарплати"? Якщо така необхідність виникає - йдете до сусіда, в банк, чи може у ломбард?