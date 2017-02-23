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Рада відмовилася забороняти вилучення серверів в ході обшуку

В разі потреби слідчий або прокурор зобов'язаний скопіювати інформацію, що міститься на серверах або мобільних терміналах систем зв'язку
Верховна Рада відмовилася заборонити тимчасове вилучення серверів в ході обшуку або огляду.
Рада відмовилася забороняти вилучення серверів в ході обшуку Фото: rada.gov.ua

За прийняття в цілому законопроекту №3719 проголосували 197 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в разі потреби слідчий або прокурор зобов'язаний скопіювати інформацію, що міститься на серверах або мобільних терміналах систем зв'язку.

Також законопроект передбачає, що при проведенні обшуків у суб'єктів господарської діяльності спецпідрозділів забороняється використовувати маски-балаклави, а також демонструвати зброю, крім виняткових випадків під час обшуку в кримінальному провадженні тяжкого та особливо тяжкого злочину.

Такі обшуки можуть здійснюватися виключно з дозволу слідчого судді.

Слідчий не може заборонити учасникам обшуку користуватися послугами адвоката і зобов'язаний допускати його до обшуку на будь-якій стадії його проведення.

Як повідомлялося, у вересні 2016 року Рада прийняла даний законопроект у першому читанні.

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