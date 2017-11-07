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Рада відмовилася знімати недоторканність з Дейдея

Депутату загрожує до 10 років в'язниці за незаконне збагачення
Верховна Рада не підтримала зняття присяги з нардепа Євгенії Дейдеї (фракція "Народний фронт") і не надала згоди на залучення депутата до кримінальної відповідальності.
Рада відмовилася знімати недоторканність з Дейдея Євген Дейдей. Фото: соцмережі

За прийняття такого рішення проголосували 192 депутата при необхідному мінімумі 226:

БПП - 86 з 139

НФ - 44 з 81

Позафракційні - 26 з 50

Опоблок - 0 з 43

Самопоміч - 26 з 26

Відродження - 0 з 26

Батьківщина - 9 з 20

Радикальна партія - 1 з 20

Воля Народу - 0 з 17

хто як голосував персонально, можна глянути тут - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=13240

Дейдею інкриминіновано ч.3 ст.368-2 Уголовного кодексу України ("Незаконне збагачення"), його можуть позбавити свободи на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна. Однак, навіть зняття недоторканності не означало б, що Дейдея могли зразу затримати. Для цього Рада мала б предоставити свою згоду, а ГПУ таку згоду не просила.

Нагадаємо, що Генеральна прокуратура просить Верховну Раду дати згоду на притягнення до кримінальної відповідальності нардепа від "Народного фронту" Євгена Дейдея за підозрою у правопорушенні за ч. 3 ст. 368-2 КК України - "незаконне збагачення".

Дейдей підозрюється у набутті у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а також у передачі активів іншій особі.

Сам нардеп звинувачення відкидає, називаючи їх "політичним піаром грузинської групи".

Нардеп припустив, що перший заступник директора Національного антикорупційного бюро України Гізо Углава, "за вказівкою Саакашвілі ініціював цю нісенітницю".

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