Рада відмовилася звільнити Авакова з посади міністра внутрішніх справ
У сесійній залі був тільки 31 голос "за" і 102 - проти. Документ з'явився в Раді у зв'язку з розвитком історії дворічної давності про закупівлю МВС рюкзаків для потреб АТО за участю сина Авакова.
Автори постанови - Сергій Каплін (БПП) і Андрій Немировський (Самопоміч). Вони вважають, що МВС під керівництвом Авакова показало "нездатність до забезпечення безпеки громадян України та боротьбі з криміналітетом".
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.
Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".
31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.
1 листопада Солом'янський райсуд Києва відпустив сина мністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов‘язання.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявляє, що обраний судом запобіжний захід сину міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександру неможливо оскаржити.
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