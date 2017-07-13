Рейтингове голосування визначило основного кандидата - Олександру Яновську, проте для її призначення не вистачило голосів

Верховна Рада вкотре не змогла призначити аудитора НАБУ за своєю квотою.

Найбільше голосів під час рейтингового голосування отримала Олександра Яновська, проте за її призначення у залі було лише 216 голосів.

Спікер ВРУ Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування всі кандидатури, які рекомендував для розгляду під куполом антикорупційний комітет ВР. Так, Марта Борщ набрала 111 голосів, Сергій Гончаренко - 22 голосів, Карлос Кастресана - 110 голосів, а Олександра Яновська - 207 голосів, - повідомляє "112 Україна".

Потім відбулося, власне, голосування. Кандидатуру Олександри Яновської підтримали 216 нардепів.