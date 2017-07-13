Рада вкотре не змогла призначити аудитора НАБУ
Найбільше голосів під час рейтингового голосування отримала Олександра Яновська, проте за її призначення у залі було лише 216 голосів.
Спікер ВРУ Андрій Парубій поставив на рейтингове голосування всі кандидатури, які рекомендував для розгляду під куполом антикорупційний комітет ВР. Так, Марта Борщ набрала 111 голосів, Сергій Гончаренко - 22 голосів, Карлос Кастресана - 110 голосів, а Олександра Яновська - 207 голосів, - повідомляє "112 Україна".
Потім відбулося, власне, голосування. Кандидатуру Олександри Яновської підтримали 216 нардепів.
Раніше Кабінет міністрів України обрав аудитором Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) від уряду Буроменського Михайла Всеволодовича.
Нагадаємо, Верховна Рада України 21 березня, відмовилася призначити Найджела Брауна членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України.
Того ж дня громадські організації рекомендували Кабінету міністрів України на посаду аудитора Національного антикорупційного бюро колишнього прокурора США Марту Берш, колишнього прокурора Іспанії Карлоса Кастресану або директора Європейського управління боротьби з шахрайством (OLAF) Джованні Кесслера.
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