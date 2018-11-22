За вчинення кримінального проступку передбачене покарання, не пов'язане з позбавленням волі

Верховна Рада ввела інститут кримінальних проступків. За прийняття законопроекту №7279-д в цілому проголосували 239 депутатів за мінімально необхідних 226.

Кримінальним проступком є діяння (дія або бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у вигляді штрафу в розмірі не більш ніж 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн) або інше покарання, не пов'язане з позбавленням волі, повідомляють "Українськi Новини".

Верховна Рада ввела кримінальну відповідальність у вигляді штрафу до 51 тис. гривень за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, йдеться в прийнятому парламентом законопроекті №7279-д.

Цим документом вводиться інститут кримінальних проступків, а також, окрім того, встановлюється кримінальна відповідальність за керування транспортом (у тому числі і водним) у стані алкогольного сп'яніння.

Так, у Кримінальний кодекс включена ст. 286-1, згідно з якою керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, карається штрафом від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 - 34 000 гривень) з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до 3 років.

За ті самі дії, вчинені повторно, передбачено штраф у розмірі до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 000 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами на термін від 2 до 3 років.

На думку авторів законопроекту, введення інституту кримінальних проступків суттєво спростить роботу органів розслідування і спростить розгляд у суді незначних кримінальних правопорушень.

Закон набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.

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