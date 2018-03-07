Рада ввела кримінальну відповідальність за контрабанду лісу

Верховна Рада обмежила річний обсяг заготівлі необроблених лісоматеріалів (код УКТЗЕД 4403) 25 млн куб. м на період дії мораторію на експорт необроблених лісоматеріалів, а також ввела кримінальну відповідальність за контрабанду лісу.

За прийняття законопроекту №5495 в цілому проголосували 234 депутати при мінімально необхідних 226, передає LB.ua.

При розгляді законопроекту в другому читанні депутати збільшили обсяг річної заготівлі з 20 млн куб. м до 25 млн куб. м, схваливши поправку депутата Віктора Галасюка (фракція "Радикальної партії" Олега Ляшка).

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Моніторинг внутрішнього споживання деревини і контроль за дотриманням встановленого річного обсягу Рада поклала на Державне агентство лісових ресурсів. Крім того, Рада посилила відповідальність за контрабанду лісоматеріалів.

Депутати передбачили, що переміщення через кордон необроблених лісоматеріалів поза митним контролем або приховування від митного контролю тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

Контрабанда, яка здійснюється повторно або за попередньою змовою групою осіб або службовою особою з використанням службового становища і повноважень тягне покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна, якщо це протиправне діяння здійснюється організованою групою осіб або в особливо великому розмірі , то покарання буде становити 10-12 років тюремного ув'язнення з конфіскацією майна.

Документ передбачає внесення відповідних змін до Кримінального кодексу. Також пропонується посилити відповідальність за незаконну рубку лісу.

Так, незаконна рубка, яка спричинила істотну шкоду (таким пропонується вважати розмір шкоди, що перевищує більш ніж в 2 тис. разів неоподатковуваний мінімум доходів), транспортування, зберігання і збут незаконно добутої деревини тягне за собою штраф у розмірі 1-1,5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів або арешт до 6 місяців, або обмеження волі до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

Такі ж дії на території заповідників або природно-заповідного фонду караються штрафом в 1,5-2 тис. неоподатковуваних податком мінімумів або позбавленням волі на 3-5 років, такі ж дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, тягнуть за собою позбавлення волі на 5-7 років з конфіскацією майна.

Тяжкими пропонується вважати наслідки, які більш ніж в 5 тис. разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів.Згідно з документом, закон набуває чинності з 1 січня 2019 року.