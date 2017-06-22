Рада ввела штрафи і позбавлення волі до 8 років за жорстоке поводження з тваринами
Законопроект передбачає зміни до кодексу про адміністративні порушення, згідно яким жорстоке поводження з тваринами – це знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.
Всі ці дії тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я, - інформує "112.ua".
Якщо жорстоко поводилися з двома і більше тваринами, або групою осіб або повторно, то покарання буде жорсткішим - штраф від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини у разі необхідності.
При цьому "насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті" передбачають штраф від 3400 до 8500 грн з конфіскацією тварини у разі необхідності.
Кримінальний кодекс доповнили статею "жорстоке поводження з тваринами".
Згідно закону, "жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років".
Якщо те саме зробили в присутності неповнолітнього - обмеження або позбавлення волі на 3-5 років.
Позбавлення волі на 5-8 років загрожує тим, хто особливо жорстоко поводився з тваринами, робив це у присутності неповнолітніх, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб.
Нагадаємо, 4 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гуманного ставлення до тварин (№5119-1). Документ внесли на розгляд парламенту депутати Немирівський, Роман Мацола і Андрій Шинькович.
Також Київська міська рада визнала котів частиною екосистеми столиці і заборонила їх безконтрольне відловлювання.
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