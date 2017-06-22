Рада ввела штрафи і позбавлення волі до 8 років за жорстоке поводження з тваринами

Позбавлення волі на 5-8 років загрожує тим, хто особливо жорстоко поводився з тваринами, робив це у присутності неповнолітніх, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб

Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект № 5119-1 про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження гуманного ставлення до тварин). Таке рішення підтримали 257 нардепів.

Законопроект передбачає зміни до кодексу про адміністративні порушення, згідно яким жорстоке поводження з тваринами – це знущання над тваринами, завдання побоїв або вчинення інших насильницьких дій, що завдали тварині фізичного болю, страждань і не спричинили тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі, залишення тварин напризволяще, у тому числі порушення правил утримання тварин.

Всі ці дії тягнуть за собою штраф від 3400 до 5100 грн з конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров'я, - інформує "112.ua".

Якщо жорстоко поводилися з двома і більше тваринами, або групою осіб або повторно, то покарання буде жорсткішим - штраф від 5100 грн до 8500 грн або адмінарешт до 15 діб з конфіскацією тварини у разі необхідності.

При цьому "насильницькі дії стосовно тварин, спрямовані на задоволення статевої пристрасті" передбачають штраф від 3400 до 8500 грн з конфіскацією тварини у разі необхідності.

Кримінальний кодекс доповнили статею "жорстоке поводження з тваринами".

Згідно закону, "жорстоке поводження з тваринами, що відносяться до хребетних у тому числі безпритульними тваринами, що вчинене умисно та призвело до каліцтва чи загибелі тварини, а також нацьковування тварин одна на одну чи інших тварин, вчинене з хуліганських чи корисних мотивів, публічні заклики до вчинення діянь, які мають ознаки жорстокого поводження з тваринами, а також поширення матеріалів із закликами до вчинення таких дій караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років".

Якщо те саме зробили в присутності неповнолітнього - обмеження або позбавлення волі на 3-5 років.

Позбавлення волі на 5-8 років загрожує тим, хто особливо жорстоко поводився з тваринами, робив це у присутності неповнолітніх, або щодо двох і більше тварин, або повторно, або групою осіб.

Нагадаємо, 4 квітня Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо гуманного ставлення до тварин (№5119-1). Документ внесли на розгляд парламенту депутати Немирівський, Роман Мацола і Андрій Шинькович.

Також Київська міська рада визнала котів частиною екосистеми столиці і заборонила їх безконтрольне відловлювання.