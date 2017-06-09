Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рада витратила понад мільйон гривень на перенесення експозиції "Прапор України"

Дерев’яну експозицію замінили на мармурну
Верховна Рада витратила 1,3 млн грн на перенесення стаціонарної експозиції "Прапор України".
Рада витратила понад мільйон гривень на перенесення експозиції "Прапор України" Фото: pravda.com.ua

Такі дані випливають з тендерної документації, яка розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.

Роботи з перенесення прапору з другого поверху на сходи між першим та другим поверхом парламентських кулуарів по документах провели як "капітальний ремонт та реставрацію".

При цьому дерев’яну експозицію замінили на мармурну. Також у документах йдеться, що герб з позолотою коштував 18,1 тисячу гривень.

Участь у тендері брала лише одна фірма - ТОВ "Будівельно-реставраційна фірма "Відродження". Протокол погодження договірної ціни зі сторони Верховної Ради підписав перший заступник керівника Апарату ВРУ – керуючий справами Петро Боднар.

Власник фірми Ярослав Граужис у 6-му скликанні був помічником депутата-регіонала Юлії Ковальової.

23 серпня у День Прапору стаціонарну експозицію "Прапор України" у Верховній Раді відкрив Андрій Парубій. В експозиції використовується прапор, який вперше внесли до сесійної зали парламенту 24 серпня 1991 року.

Нагадаємо, що 19 липня за результатами тендеру на порталі ProZorro парламентське управління справами підписало договір з ТОВ "Амріта комплексні рішення" про розробку проектної документації технічного переоснащення сесійної зали за 7 млн гривень.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 09 2017 14:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

Закоулки Минского переговорного процесса: "Прощания с иллюзорным миром"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.