Рада витратила понад мільйон гривень на перенесення експозиції "Прапор України"
Такі дані випливають з тендерної документації, яка розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro.
Роботи з перенесення прапору з другого поверху на сходи між першим та другим поверхом парламентських кулуарів по документах провели як "капітальний ремонт та реставрацію".
При цьому дерев’яну експозицію замінили на мармурну. Також у документах йдеться, що герб з позолотою коштував 18,1 тисячу гривень.
Участь у тендері брала лише одна фірма - ТОВ "Будівельно-реставраційна фірма "Відродження". Протокол погодження договірної ціни зі сторони Верховної Ради підписав перший заступник керівника Апарату ВРУ – керуючий справами Петро Боднар.
Власник фірми Ярослав Граужис у 6-му скликанні був помічником депутата-регіонала Юлії Ковальової.
23 серпня у День Прапору стаціонарну експозицію "Прапор України" у Верховній Раді відкрив Андрій Парубій. В експозиції використовується прапор, який вперше внесли до сесійної зали парламенту 24 серпня 1991 року.
Нагадаємо, що 19 липня за результатами тендеру на порталі ProZorro парламентське управління справами підписало договір з ТОВ "Амріта комплексні рішення" про розробку проектної документації технічного переоснащення сесійної зали за 7 млн гривень.
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