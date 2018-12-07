Рада визначила, що всі підслідні НАБУ справи розглядатиме Антикорупційний суд

Верховна Рада ухвалила закон № 7441 про зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Вищий антикорупційний суд. "За" законопроект із відповідною поправкою проголосували 254 народних депутата.

Заступник голови комітету правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв представив два варіанти змін щодо підслідності Антикорупційного суду. Один із них передбачав редакційні зміни, щоб узгодити всі ухвалені норми, - зокрема, на такому варіанті наполягали представники опозиційних фракцій, зокрема "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Суть 168 поправки полягає в тому, що всі справи, які є підслідними НАБУ, передаються до Вищого антикорупційного суду. Якщо вони знаходяться у першій інстанції, - вони передаються у першу інстанцію, в апеляції – передаються в апеляцію", - сказав Алєксєєв. Онлайн-трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Представник "Самопомочі" Єгор Соболєв підтвердив: "Правка, яка запропонована, дуже проста, - всі справи, які підсудні антикорупційному суду, відправляються в антикорупційний суд з моменту його утворення. Дуже ясне і чітке рішення".

Крім скасування скандальної поправки, документ передбачає зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" у зв'язку з прийняттям закону про Антикорупційний суд. Як доопрацювали законопроект до другого читання, пояснив заступник голови комітету правової політики та правосуддя Сергій Алєксєєв.

За його словами, з тексту вилучили згадки про ліквідацію територіальних управлінь державної судової адміністрації України. Також вилучили норми про зміни у роботі Громадської ради доброчесності.

"Вилучено положення щодо встановлення можливого притягнення до дисциплінарної відповідальності як судді, голови суду, так заступника голови суду за невиконання рішення Вищої ради правосуддя. Коли голова суду чи його заступник виконують адміністративну функцію, це робота, не пов'язана із вчиненням безпосередньо правосуддя", - пояснив Алєксєєв.

Він зазначив, що у фінальній редакції законопроекту немає положень про зміни до КПК та ЦПК. При доопрацюванні документу додали повноваження голови Апеляційної палати ВАКС, відповідно до яких він повідомляє ВККС а також через веб-портал судової влади про вакантні посади суддів.

"З метою підвищення та якісного покращення процедури проведення спеціальної перевірки, що дасть можливість не розтягувати у часі майбутні конкурси, враховано пропозиції щодо уточнення документів, які підлягають для участі у доборі кандидата на посаду судді, а також уточнення повноваження ВККС. Тобто коли іде конкурс на посаду судді і відбувається спецперевірку, її не треба переривати", - додав представник профільного комітету.

ВККС надали право переглядати на своєму засіданні рішення, прийняті палатою чи колегією щодо результатів виконаного учасником іспиту практичного завдання. Алєксєєв назвав це апеляцією: "Якщо кандидат на посаду судді не погоджується із рішенням Вищої кваліфкомісії, він може подавати на пленарне засідання ВККС для перегляду результатів цього рішення".

Суддям, адвокатам, науковцям, в тому числі суддям Конституційного суду будуть додавати до стажу попередньої професійної діяльності періоди роботи у сфері адвокатської діяльності та науки.

При визначенні суддівської винагороди, якщо суд розміщується у кількох населених пунктах, застосовується регіональний коефіцієнт з погодженням органу, який провів державну реєстрацію такого суду з метою забезпечення єдиного підходу до нарахувань суддівської винагороди та забезпечення принципу рівності суддів.

Нагадаємо, що Верховна Рада більшістю голосів проголосувала за закон №7440 про створення Вищого Антикорупційного суду України. Зокрема, закон визначає порядок проведення конкурсу з відбору антикорупційних суддів. Згідно з текстом законопроекту в редакції другого читання, Вищому антикорупційному суду (ВАКС) будуть підслідні кримінальні провадження щодо корупційних злочинів, передбачених у примітці ст. 45(1) Кримінального кодексу України, ст. 206(2), 209, 366(1) КК.

У понеділок, 11 червня, Президент Петро Порошенко підписав закон про Вищий Антикорупційний суд.