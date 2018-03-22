Рада визнала протиправним голосування за президента Росії в Криму

У заяві парламента значиться, що зарахування голосів мешканів анексованого Криму спотворює результати голосування та ставить під сумнів їх легітимність

Верховна Рада визнала протиправним голосування за президента Російської Федерації на території анексованого Криму. "За" відповідну постанову № 8168-1 проголосували 255 народних депутатів.

Онлайн-трансляцію засідання вів офіційний канал "Рада".

Верховна Рада затвердила заяву у зв'язку із проведенням голосування за президента Росії в тимчасово окупованому Криму. Голові ВРУ доручили довести текст заяви до відома парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.

Верховна Рада заявила, що організація російською адміністрацією виборів президента РФ в Криму протиправна. Це не може бути свідченням зміни статусу Криму на будь-який інший окрім прописаного у Конституції України.

"Істотні обмеження виборчих прав громадян у ході виборчого процесу в РФ, створення нерівних умов для кандидатів та відсутність справжнього вибору, про які йдеться у попередніх висновках Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також неправомірне зарахування понад 1 млн. голосів з тимчасово окупованих Криму і Севастополя суттєво спотворюють результати голосування на виборах президента РФ в цілому, закономірно ставлячи під сумнів їх легітимність", - йдеться у заяві.

Окрім того, Рада закликала міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти Росії та персональні санкції проти причетних до організації виборів на території анексованого Криму.

Постанова набирає чинності в день її прийняття.

Нагадаємо, в Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.

Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.

Відзначимо, що народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.