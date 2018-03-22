Рада визнала протиправним голосування за президента Росії в Криму
Онлайн-трансляцію засідання вів офіційний канал "Рада".
Верховна Рада затвердила заяву у зв'язку із проведенням голосування за президента Росії в тимчасово окупованому Криму. Голові ВРУ доручили довести текст заяви до відома парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій.
Верховна Рада заявила, що організація російською адміністрацією виборів президента РФ в Криму протиправна. Це не може бути свідченням зміни статусу Криму на будь-який інший окрім прописаного у Конституції України.
"Істотні обмеження виборчих прав громадян у ході виборчого процесу в РФ, створення нерівних умов для кандидатів та відсутність справжнього вибору, про які йдеться у попередніх висновках Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки і співробітництва в Європі, а також неправомірне зарахування понад 1 млн. голосів з тимчасово окупованих Криму і Севастополя суттєво спотворюють результати голосування на виборах президента РФ в цілому, закономірно ставлячи під сумнів їх легітимність", - йдеться у заяві.
Окрім того, Рада закликала міжнародне співтовариство застосовувати додаткові санкції проти Росії та персональні санкції проти причетних до організації виборів на території анексованого Криму.
Постанова набирає чинності в день її прийняття.
Нагадаємо, в Європейському Союзі заявляють, що ЄС не визнає незаконну анексію Росією Криму, а тому не визнає і проведених там виборів російського президента.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.
Порошенко закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Кремль.
Раніше глава дипломатії ЄС Федеріка Могеріні наголосила, що ЄС не визнає вибори президента в окупованому Криму. Із відповідними заявами цими вихідними та в понеділок виступили чимало країн ЄС.
Відзначимо, що народні депутати Максим Бурбак і Георгій Логвинський внесли до Верховної Ради проект постанови про невизнання виборів президента Росії.
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