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Рада ЄС офіційно затвердила безвізовий режим для Грузії

Тепер Рада ЄС та Європарламент мають підписати ухвалений регламент
Рада Європейського Союзу у понеділок, 27 лютого, остаточно затвердила безвізовий режим для громадян Грузії.
Рада ЄС офіційно затвердила безвізовий режим для Грузії Фото: eastbook.eu

"27 лютого Рада ЄС прийняла регламент щодо візової лібералізації для грузинів, що подорожують в ЄС", - повідомляє Рада ЄС.

"Ця угода зробить народи Грузії і ЄС ближчими одне до одного і сприятиме зміцненню туризму і ділових зв’язків. Вона стала результатом втілення Грузією необхідних реформ. На додачу нещодавня адаптація механізму призупинення зробила цю угоду можливою", - заявив міністр внутрішніх справ і національної безпеки Кармело Абела.

У повідомленні зазначається, що тепер Рада ЄС та Європарламент мають підписати ухвалений регламент.

Після цього текст буде опублікований в Офіційному журналі ЄС і набере чинності через 20 днів після цього, одночасно з механізмом призупинення безвізових режимів.

Нагадаємо, що Європарламент у четвер, 2 лютого, на пленарному засіданні проголосував за надання Грузії безвізового режиму при відвідуванні її громадянами країн Шенгенської зони.

Відносно України, як очікується, процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акту щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування в Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвіз для України може набути чинності за декілька місяців.

Відзначимо, що нижня палата парламенту Нідерландів (Палата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною.
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27 02 2017 11:51
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