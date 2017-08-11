Рада ЄС погодила зміни до Шенгенської інформаційної системи

Зміни допоможуть боротися з тероризмом та серйозними злочинами, забезпечувати високий рівень безпеки в ЄС

Комітет постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) схвалив мандат на переговори щодо трьох правил використання Шенгенської інформаційної системи (SIS).

Переговори стосуються використання SIS у сфері поліцейської та судової співпраці у кримінальних справах, у сфері перевірок на кордонах і для повернення громадян третіх країн, які незаконно перебувають в ЄС. Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

На основі цього мандату невдовзі розпочнуться переговори з Європейським парламентом.

Проект нормативно-правових актів розглядає можливі прогалини та вносить кілька змін до існуючої системи. Зміни допоможуть боротися з тероризмом та серйозними злочинами, забезпечувати високий рівень безпеки в ЄС, а також сприятимуть управлінню міграцією.

Наприклад, до системи пропонується внести додаткові категорії сповіщень: сповіщення, видані з метою перевірки запитів, як проміжний крок між перевірками та арештами, що дозволяє проводити інтерв'ю осіб; сповіщення щодо невідомих підозрюваних або розшукуваних осіб, які передбачають внесення до SIS відбитків пальців, виявлених на місці серії серйозних злочинів або терористичних злочинів, і які вважаються такими, що належать правопорушнику.

Крім того, запровадження в SIS інформаційних повідомлень щодо заборон на в'їзд громадян третіх країн стає обов'язковим.

Проектні положення передбачають можливість використання особистих зображень для ідентифікації, зокрема, для забезпечення послідовності процедур прикордонного контролю.

Також передбачається додати профіль ДНК, щоб полегшити ідентифікацію зниклих осіб у тих випадках, коли дані відбитків пальців або фотографії відсутні.

Згідно з проектом правил, Європол матиме доступ до всіх категорій даних в SIS. Крім того, держави-члени ЄС повинні обмінюватися з Європолом інформацією про діяльність, пов'язану з тероризмом, коли вводять сповіщення в SIS.

Нова європейська прикордонна служба також матиме доступ до категорій попереджень в SIS.

Нагадаємо, 25 жовтня Європарламент схвалив впровадження нової системи реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони.