Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на півроку

Санкції будуть продовжені до 15 березня 2018 року

Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.

Санкції будуть продовжені до 15 березня 2018 року, - ідеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Список був переглянутий. Із нього виключили чотирьох фізичних осіб, які вже померли. Через злиття три компанії були виключені зі списку та знову додані до нього у вигляді нової юридичної особи.

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися.

Нагадаємо, російська економіка втратила $55 млрд внаслідок дії санкцій Заходу, введених проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.