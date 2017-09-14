Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на півроку

Санкції будуть продовжені до 15 березня 2018 року
Рада ЄС офіційно продовжила санкції проти фізичних осіб та компаній, причетних до порушення територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на півроку Фото:shutterstock.com

Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.

Санкції будуть продовжені до 15 березня 2018 року, - ідеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.

Список був переглянутий. Із нього виключили чотирьох фізичних осіб, які вже померли. Через злиття три компанії були виключені зі списку та знову додані до нього у вигляді нової юридичної особи.

Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.

Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися. 

Нагадаємо, російська економіка втратила $55 млрд внаслідок дії санкцій Заходу, введених проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 09 2017 16:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.