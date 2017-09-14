Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на півроку
Обмежувальні заходи продовжено стосовно 149 осіб та 38 компаній. Індивідуальні санкції полягають в обмеженні на в’їзд до та замороженні активів.
Санкції будуть продовжені до 15 березня 2018 року, - ідеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.
Список був переглянутий. Із нього виключили чотирьох фізичних осіб, які вже померли. Через злиття три компанії були виключені зі списку та знову додані до нього у вигляді нової юридичної особи.
Нагадаємо, 13 березня ЄС на півроку продовжив санкції проти громадян України і Росії, введені через загрозу територіальній цілісності України.
Ці санкції були вперше запроваджені у березні 2014 року і неодноразово продовжувалися.
Нагадаємо, російська економіка втратила $55 млрд внаслідок дії санкцій Заходу, введених проти РФ у зв’язку з незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.
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