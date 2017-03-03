Рада ЄС продовжила санкції проти Януковича та зняла з Іванющенка

Рішення було прийняте після щорічного перегляду обмежувальних заходів

Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти екс-президента України Віктора Януковича та 14 його соратників при цьому зі списку був видалений екс-регіонал Юрій Іванющенко.

Санкції щодо Януковича та 14 його соратників продовжені до 6 березня 2018 року, повідомляє сайт Ради ЄС.

"3 березня 2017 року Рада продовжила до 6 березня 2018 року рішення про замороження рахунків 15 осіб, визнаних відповідальними за незаконне привласнення українських державних коштів або за зловживання службовим становищем", - йдеться у повідомленні.

Рішення було прийняте після щорічного перегляду обмежувальних заходів.

"Одна особа видалена зі списку" - додали у Раді ЄС. Йдеться про близького соратника Януковича Юрія Іванющенка.

Раніше брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у своєму Twitter написав, що європейські санкції проти Віктора Януковича і його оточення будуть продовжені на черговий рік, за винятком Юрія Іванющенка (також відомий як Юра Єнакіївський).

Нагадаємо, що Верховний Суд ухвалив рішення закрити всі справи, пов'язані з колишнім народним депутатом Юрієм Іванющенком.