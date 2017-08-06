Рада ЄС розширила санкції проти КНДР

Рада Євросоюзу вирішила розширити санкції проти Північної Кореї.

"Рада додала 14 осіб і чотири компанії до переліку осіб і компаній, щодо яких застосовуються замороження рахунків та заборона в’їзду", - йдеться у повідомленні.

Таким чином ЄС приєднався до резолюції Радбезу ООН від 2 червня, згідно з якою санкції проти КНДР були розширені.

Рішення Ради ЄС збільшило кількість осіб, які перебувають під обмежувальними заходами проти КНДР, до 53, а компаній – до 46, відповідно до резолюцій Радбезу ООН. Крім того, ЄС автономно запровадив санкції проти 41 особи і 7 компаній.

У 2017 році КНДР провела декілька пусків балістичних ракет. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин неодноразово заявляв, що країна буде нарощувати ударний ядерний потенціал для атак на американські цілі.

Нагадаємо, Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію, яка запроваджує розширені санкції щодо північнокорейських чиновників і організацій після чергового випробування ракет. Резолюція запроваджує заборону на поїздки і замороження активів для 14 північнокорейських чиновників та 4 компаній, та стосується також національного Банку Кореї.

Північна Корея заявила, що повністю відкидає останні санкції ООН, які назвала "ворожим актом" і має намір продовжити розвиток ядерної зброї.