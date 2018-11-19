Рада ЄС схвалила ініціативу посилити допомогу українському Приазов'ю, – Порошенко

Відповідну ініціативу в понеділок, 19 листопада, схвалила Рада ЄС, заявив президент України.

"Вперше Рада ЄС обговорила питання агресивних дій Росії в Азовському морі. Вдячний за схвалення ініціативи щодо посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я", – повідомив Порошенко.

Окрім того, за словами президента, Рада ЄС засудила незаконні вибори на тимчасово непідконтрольних українському урядові територіях Донбасу та готова запровадити додаткові санкції за порушення Мінських домовленостей і суверенітету України.

Водночас голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що "найближчими тижнями або навіть днями" ЄС має намір вжити конкретних заходів щодо ситуації в Азовському морі.

"Це питання, стосовно яких ми продовжимо працювати з повною рішучістю. І країни-члени ЄС, і наші міжнародні інститути, готові вжити заходів найближчими тижнями або днями", – сказала вона на прес-конференції в понеділок, 19 листопада, пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Могеріні, "ситуація в Азовському морі завдає шкоди не лише економіці України, а й суднам, які ходять (цим морем, – ред.) під прапорами європейських країн".

Вона пояснила, що ЄС довів до відома Росії необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в Азовському морі.