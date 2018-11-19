Рада ЄС схвалила ініціативу посилити допомогу українському Приазов'ю, – Порошенко
Відповідну ініціативу в понеділок, 19 листопада, схвалила Рада ЄС, заявив президент України.
"Вперше Рада ЄС обговорила питання агресивних дій Росії в Азовському морі. Вдячний за схвалення ініціативи щодо посилення допомоги з боку ЄС на соціально-економічний розвиток українського Приазов'я", – повідомив Порошенко.
Окрім того, за словами президента, Рада ЄС засудила незаконні вибори на тимчасово непідконтрольних українському урядові територіях Донбасу та готова запровадити додаткові санкції за порушення Мінських домовленостей і суверенітету України.
Водночас голова дипломатії ЄС Федеріка Могеріні заявила, що "найближчими тижнями або навіть днями" ЄС має намір вжити конкретних заходів щодо ситуації в Азовському морі.
"Це питання, стосовно яких ми продовжимо працювати з повною рішучістю. І країни-члени ЄС, і наші міжнародні інститути, готові вжити заходів найближчими тижнями або днями", – сказала вона на прес-конференції в понеділок, 19 листопада, пише "Інтерфакс-Україна".
За словами Могеріні, "ситуація в Азовському морі завдає шкоди не лише економіці України, а й суднам, які ходять (цим морем, – ред.) під прапорами європейських країн".
Вона пояснила, що ЄС довів до відома Росії необхідність припинити "надмірні інспекції" суден в Азовському морі.
Також, за словами Могеріні, влада ЄС, особливо Єврокомісія, вивчає заходи підтримки тих районів України, які виявилися зачеплені діями Росії. Вона зазначила, що це питання обговорювалося в понеділок на засіданні Ради ЄС із закордонних справ.
"Сьогодні у нас є також можливість висловити повну єдність Європейського Союзу, яку ми вже висловлювали раніше, з приводу невизнання так званих виборів, які відбулися 11 листопада на Донбасі", – додала Могеріні.
Нагадаємо, комітет Парламентської асамблеї НАТО з питань цивільного виміру та безпеки вважає незаконними і небезпечними дії Росії в Азовському морі.
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